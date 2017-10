Боливиец Морено сфотографировался со сборной Бразилии перед матчем отбора ЧМ

Нападающий сборной Боливии Марсело Морено перед матчем южноамериканского отбора ЧМ-2018 против Бразилии (0:0) сфотографировался вместе с командой соперника.

Отметим, что 30-летний форвард в 2005 году выступал за молодёжную сборную Бразилии (U-18).

Bolivia's Marcelo Moreno - who represented Brazil at U18 level - posed with the Seleção ahead of the game between the two sides today. 🇧🇷 pic.twitter.com/dqz66RaBHE