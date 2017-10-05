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Англия вышла на чемпионат мира

вчера, 23:41
АнглияАнглия1 : 0СловенияСловенияМатч завершен

В 9-м туре отбора к ЧМ-2018 Англия минимально выиграла у Словении, обеспечив себе попадание на Мундиаль за тур до конца квалификации.

Лондон, стадион «Уэмбли».

Англия - Словения - 1:0 (0:0)
Гол: Кейн 90+4.

Англия: Харт, Стоунз, Бертран, Уокер, Кэйхилл, Окслейд-Чемберлен (Лингард 64), Дайер, Хендерсон, Стерлинг (Кин 85),  Рэшфорд, Кейн.
Главный тренер: Гарет Саутгейт.

Словения: Облак, Мевля, Йокич, Струна, Цесар, Ротман (Матавж 79), Крхин, Иличич, Вербич, Шпорар (Бирса 55), Безяк (Репас 72).
Главный тренер: Сревчко Катанец.

Предупреждения: Крхин 38, Стоунз 44, Мевля 45, Ротман 51, Струна 86, Бирса 90+6.

Судья: Феликс Цвайер.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

В другом матче дня Польша разгромила Армению (6:1).

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Все комментарии
Твой Арсен
сегодня в 00:25
Нужно ввести санции и разместить их тренировочную базу в Крыму.
DJ BLADER-BAYERN
сегодня в 00:15
Англия вышла и там как обычно опозорится...неудачники)
дурман
сегодня в 00:15
    Forever Atletico de Madrid
    сегодня в 00:07
    Игры у анг нет!
    Maikl322
    сегодня в 00:06
    молодцы!
    Caniggia
    вчера в 23:56
    Жаль словенцев. Держались отлично. Обиднейший пропустили в добавленное время, после поспешного дурацкого ввода мяча в игру Облаком, приведшего к голу Кейна.
    Zen-Aku
    вчера в 23:48
    Еле-еле обыграли)))
    Mоnоlo
    вчера в 23:48
    кэп тащит.
    Виталик ManUtd Rus
    вчера в 23:47
    Англии нужно срочно менять тренера , иначе на ЧМ опять опозорятся , из группы не выйдут )))
    ст_прапорщик ответил Owl Fake
    вчера в 23:47
    Owl Fake:
    Отскок. На ЧМ таких не будет. Слетят также позорно, как и на ЧЕ.
    eaguar
    вчера в 23:46
    молодцы
    cannongun
    вчера в 23:45
    Кейн кэп. Игра Англии шлак, все раки, у меня все
    Gianfranco Zola
    вчера в 23:45
    С чем, мы ее и поздравляем!
    Owl Fake
    вчера в 23:44
    Отскок. На ЧМ таких не будет. Слетят также позорно, как и на ЧЕ.
    ст_прапорщик
    вчера в 23:44
    я уже подумал, что договорняк гоняют... Ан нет, англов с выходом!!!
    4ever Ars
    вчера в 23:44
    Ух, вот ведь повезло шпорам с Кейном - спас сегодня мне 2 экспресса.
    А англичане разочаровали: играть на ничью со Словенией у себя дома - ну не знаю...
    waren61rus
    вчера в 23:44
    Жаль Словенцев не заслуживали поражения!
    piercman
    вчера в 23:43
    жалко мевлю. всю игру сдерживал кейна – но в итоге прозевал его на 94й.
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