Англия вышла на чемпионат мира

В 9-м туре отбора к ЧМ-2018 Англия минимально выиграла у Словении, обеспечив себе попадание на Мундиаль за тур до конца квалификации.

Лондон, стадион «Уэмбли».

Англия - Словения - 1:0 (0:0)

Гол : Кейн 90+4.

Англия: Харт, Стоунз, Бертран, Уокер, Кэйхилл, Окслейд-Чемберлен (Лингард 64), Дайер, Хендерсон, Стерлинг (Кин 85), Рэшфорд, Кейн.

Главный тренер: Гарет Саутгейт.

Словения: Облак, Мевля, Йокич, Струна, Цесар, Ротман (Матавж 79), Крхин, Иличич, Вербич, Шпорар (Бирса 55), Безяк (Репас 72).

Главный тренер: Сревчко Катанец.

Предупреждения: Крхин 38, Стоунз 44, Мевля 45, Ротман 51, Струна 86, Бирса 90+6.

Судья: Феликс Цвайер.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

В другом матче дня Польша разгромила Армению (6:1).

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