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Дания одержала важнейшую победу над Черногорией

вчера, 23:39
ЧерногорияЧерногория0 : 1ДанияДанияМатч завершен

В 9-м туре отбора к ЧМ-2018 Дания на выезде обыграла своего конкурента за зону стыковых игр - Черногорию.

Подгорица, стадион «Под Горицом».

Черногория - Дания - 0:1 (0:1)
Гол: Эриксен 16.

Черногория: Петкович, Савич, Марушич, Томашевич, Вешович, Янкович (Йовович 85), Вукчевич, Иванич, Симич, Мугоша (Кояшевич 76), Йоветич (Джорджевич 20).
Главный тренер: Любиша Тумбакович.

Дания: Шмейхель, Ларсен (Дурмиси 43), Бьелланд, Дальсгор, Кьяер, Квист, Дилэйни, Эриксен, Систо, Корнелиус (Бендтнер 64), Поульсен.
Главный тренер: Оге Харейде.

Предупреждения: Дальсгор 51, Джорджевич 66, Вершович 72, Савич 90+3.

Судья: Бьорн Куйперс.

В другом матче дня Польша разгромила Армению (6:1).

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Все комментарии
severnyj84
сегодня в 00:33
Очень хорошо.
Zenit0077 ответил Alexander Smakhtin
вчера в 23:59
Alexander Smakhtin:
Дания сегодня просто шагнула на чемпионат в Россию. С учётом победы над Польшей 0:4 , есть шикарный шанс выйти с первого места!!!
Нет шансов
Elessar1927 ответил Alexander Smakhtin
вчера в 23:59
Alexander Smakhtin:
Дания сегодня просто шагнула на чемпионат в Россию. С учётом победы над Польшей 0:4 , есть шикарный шанс выйти с первого места!!!
Да, вот только полякам достаточно не проиграть немотивированным (почти) черногорцам на стадионе имени Войска Польского в решающем матче, куда придет пол-Варшавы. На мой взгляд, поражение очень маловероятно. Так что ждем - Польшу у нас, а Данию в стыках.
Alexander Smakhtin
вчера в 23:48
Дания сегодня просто шагнула на чемпионат в Россию. С учётом победы над Польшей 0:4 , есть шикарный шанс выйти с первого места!!!
cannongun
вчера в 23:48
Ну кто как не Эриксен. Дания с победой!!!
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