Дания одержала важнейшую победу над Черногорией

В 9-м туре отбора к ЧМ-2018 Дания на выезде обыграла своего конкурента за зону стыковых игр - Черногорию.
Подгорица, стадион «Под Горицом».
Черногория - Дания - 0:1 (0:1)
Гол: Эриксен 16.
Черногория: Петкович, Савич, Марушич, Томашевич, Вешович, Янкович (Йовович 85), Вукчевич, Иванич, Симич, Мугоша (Кояшевич 76), Йоветич (Джорджевич 20).
Главный тренер: Любиша Тумбакович.
Дания: Шмейхель, Ларсен (Дурмиси 43), Бьелланд, Дальсгор, Кьяер, Квист, Дилэйни, Эриксен, Систо, Корнелиус (Бендтнер 64), Поульсен.
Главный тренер: Оге Харейде.
Предупреждения: Дальсгор 51, Джорджевич 66, Вершович 72, Савич 90+3.
Судья: Бьорн Куйперс.
В другом матче дня Польша разгромила Армению (6:1).
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