Аргентина – Перу: стартовые составы

Стали известны стартовые составы команд на отборочный матч ЧМ-2018 между сборными Аргентины и Перу.
Аргентина: Ромеро, Меркадо, Маскерано, Отаменди, Акунья, Билья, Банега, Ди Мария, Месси, А. Гомес, Бенедетто.
Запасные: Гусман, Паредес, Фасио, Песселья, Гаго, Перес, Ригони, Икарди, Каско, Сальвио, Дибала, Маркесин.
Перу: Гальесе, А. Родригес, Корсо, Араухо, Трауко, Герреро, Фарфан, Тапиа, Пенья, Йотун, Флорес.
Запасные: Сантамария, Алекси Гомес, Картахена, Руидиас, Каседа, Поло, Абрам, Адвинкула, Рейна, Карвальо, Лойола, Акино.
Напомним, в прошлом туре Аргентина не смогла победить сборную Венесуэлы (1:1).
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