Бразилия не смогла обыграть Боливию

В матче отбора ЧМ-2018 сборная Бразилии сыграла вничью с Боливией.
Ла-Пас, стадион «Эрнандо Силес»
Боливия – Бразилия – 0:0
Боливия: Лампе, Ральдес, Гутьеррес, Вальверде, Бехарано, Моралес, Мачадо, Хустиниано (Кастро 46), Арсе (Сауседо 79), Морено, Фьерро (Альварес 57).
Главный тренер: Маурисио Сориа.
Бразилия: Алиссон, Миранда, Дани Алвес, Тиаго Силва (Маркиньос 29), Сандро, Ренато Аугусто, Филиппе Коутиньо (Виллиан 66), Паулиньо (Фернандиньо 82), Каземиро, Неймар, Габриэл Жезус.
Главный тренер: Тите.
Предупреждение: Вальверде 69.
Судья: Рапаллини (Аргентина).
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