«Челси» может обменять Виллиана на Мюллера

«Челси» рассматривает возможность обмена Виллиана на нападающего «Баварии» Томаса Мюллера, - об этом сообщают британские СМИ.



В связи с тем, что в последнее время Мюллер высказывал свое недовольство из-за нехватки игровой практики на поле, лондонский клуб попробует подписать немецкого нападающего. В сделку может войти Виллиан, который до сих пор не смог впечатлить Антонио Конте и убедить его в необходимости.



Несмотря на то, что Карло Анчелотти был уволен с поста главного тренера «Баварии», это не гарантирует Мюллеру возвращение в основу.

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