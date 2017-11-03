Тошич - в символической сборной Лиги Европы по версии WhoScored

Портал WhoScored составил свою символическую сборную недели в Лиге Европы. К сожалению, игроков российских клубов - «Зенита» и «Локомотива», в ней не оказалось. Зато нашлось место экс-полузащитнику ЦСКА Зорану Тошичу, который нынче выступает за «Партизан», чей гол помог сербам обыграть «Скендербеу».

Символическая сборная: Ерич («Астана») - Горосабель («Реал Сосьедад»), Бодри («Зюлте-Варегем»), Люфтнер («Копенгаген»), Миттельштедт («Герта») - Тошич («Партизан»), Каналес («Реал Сосьедад»), Прокоп («Аустрия»), Депай («Лион») - Зелке («Герта»), Крменчик («Виктория»).

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