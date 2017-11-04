Смолов впервые забил на «Петровском» и догнал Бухарова

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов оформил дубль в матче 16-го тура чемпионата России с «Тосно» (3:1) и догнал по количеству голов в высшем дивизионе Александра Бухарова, выступающего за «Ростов». На данный момент на счету обоих футболистов по 59 мячей. Они делят 27-28-е места в списке бомбардиров чемпионатов России.

Кроме того, Смолов впервые в карьере отличился на стадионе «Петровский», который долгое время был домашней ареной «Зенита».

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