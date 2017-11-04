«Краснодар» одержал волевую победу над «Тосно», Смолов оформил дубль

«Краснодар» на выезде обыграл «Тосно» в матче 16-го тура чемпионата России.

Санкт-Петербург, стадион «Петровский»

«Тосно» - «Краснодар» 1:3 (1:3)

Голы: Заболотный 4 - Смолов 12, Газинский 35, Смолов 38.

«Тосно»: Юрченко, Буйволов, Чернов, Дугалич, Сухарев (Мелкадзе 87), Галиулин (Нуну Роша 72), Карницкий, Трошечкин, Мирзов, Заболотный, Марков (Труйич 78).

Главный тренер: Дмитрий Парфёнов.

«Краснодар»: Синицын, Гранквист, Грицаенко, Рамирес, Петров, Газинский, Перейра (Жигулев 87), Классон (Вандерсон 81), Каборе, Мамаев (Жоаозиньо 70), Смолов.

Главный тренер: Игорь Шалимов.

Предупреждения: Марков 39, Чернов 90+2.

Судья: Виталий Мешков.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов матча в составе каждой из команд.

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