Антон Миранчук: «Путает ли Сёмин нас с братом? С ним такое бывает»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук рассказал, что главный тренер «железнодорожников» Юрий Сёмин периодически путает его с братом Алексеем Миранчуком:

«Сейчас нас уже меньше путают. Было время, постоянно путали! А теперь подходят и с первого взгляда различают. Алексей всё-таки меня старше на десять минут – может, в этом разница?

Вот с ним [Юрием Сёминым] такое бывает, кстати! А Черчесов с самой моей первой тренировки понимал, кто из нас кто».

Также Антон Миранчук прокомментировал скандальный эпизод в матче «Локомотив» - ЦСКА (2:2) с участием хавбека «армейцев» Понтуса Вернблума.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте