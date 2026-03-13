Совет Рима одобрил проект нового стадиона «Ромы» на 60 тысяч мест

вчера, 22:48

Римский горсовет официально одобрил планы «Ромы» по строительству нового стадиона вместимостью 60 тысяч зрителей.

В декабре клуб представил технико-экономическое обоснование проекта. Голосование в пятницу стало ключевым шагом на пути к строительству арены в районе Пьетралата. Если всё пойдет по плану, стадион сможет принять матчи Евро-2032.

«Сегодня исторический день не только для болельщиков, но и для всех римлян», — заявил мэр Роберто Гуальтьери.

Сейчас «Рома» проводит матчи на легендарном стадионе «Олимпико».