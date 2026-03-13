Совет Рима одобрил проект нового стадиона «Ромы» на 60 тысяч мест

вчера, 22:48

Римский горсовет официально одобрил планы «Ромы» по строительству нового стадиона вместимостью 60 тысяч зрителей.

В декабре клуб представил технико-экономическое обоснование проекта. Голосование в пятницу стало ключевым шагом на пути к строительству арены в районе Пьетралата. Если всё пойдет по плану, стадион сможет принять матчи Евро-2032.

«Сегодня исторический день не только для болельщиков, но и для всех римлян», — заявил мэр Роберто Гуальтьери.

Сейчас «Рома» проводит матчи на легендарном стадионе «Олимпико».

Перевод с football-italia.net
Bad Listener
сегодня в 03:11, ред.
Совет Рима одобрил строительство нового Колизея
shur
сегодня в 00:38
...как говорят :" Не место красит человека, а человек место!"
...К чему Я ,хоть 100 стадионов постройте, а Сборная Италии
всё там же......!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:06
Новый стадион - это разве плохо ? - это замечательно !
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:05
Совет Рима я представляю только так:
