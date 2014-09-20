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Шатов: «Главное — не останавливаться на достигнутом»

20 сентября 2014, 18:13
 Хавбек «Зенита» Олег Шатов дал комментарий после победы над «Ростовом» в 8-м туре РПЛ.

- Хорошо, что выиграли. Продолжаем в том же духе, что и начали сезон. Но главное — не останавливаться на достигнутом. Тем более — следующий матч в чемпионате с нашим принципиальным соперником «Спартаком». Ключевой гол сегодня? Наверное, первый. В матче с таким соперником, который играет от обороны, очень важно открыть счет, заставить их открыться. Тем более поле было не лучшего качества. Даже не знаю, с чем это связано, но мяч дробил.
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