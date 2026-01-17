Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Артем Дзюба заявил, что уже не перейдет в китайский клуб

сегодня, 11:15

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба исключил переход в китайский футбольный клуб.

С 2023 года главным тренером китайского «Шанхай Шэньхуа» является Леонид Слуцкий, с которым Дзюба работал в сборной России.

«В китайский клуб я точно не поеду. Что касается Леонида Слуцкого, я очень надеюсь, что Викторович вернется в Россию, возглавит какой-нибудь топ-клуб, увеличит свой рекорд, по-моему, среди тренеров, — сказал Дзюба. — Здесь будет выигрывать. Я думаю, что как еврокубки вернутся, есть большой шанс, что Слуцкий сюда вернется».

Дзюбе 37 лет, он является лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Футболист является воспитанником московского «Спартака», также играл за петербургский «Зенит», с которым четыре раза выиграл чемпионат России, два — кубка страны, четыре — суперкубка. Также выступал за томскую «Томь», «Ростов», тульский «Арсенал», турецкий «Адана Демиспор» и московский «Локомотив».

Подписывайся в ВК
Все новости
Кассьерра может покинуть «Зенит»
15 января
Пути разошлись: кто кого предал в истории «Локомотива» и Баринова
13 января
«Оренбург» объявил о переходе колумбийского футболиста Паласиоса
13 января
ОфициальноБаринов — игрок ЦСКА
13 января
ЦСКА и «Локомотив» достигли договоренности о переходе Баринова
13 января
Дивеев перешел в «Зенит»
11 января
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 12:37
Слуцкий расстроен ...
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 12:36
Лучше бы готовился к завершению карьеры.
Comentarios
Comentarios
сегодня в 12:34
Опять Темыч
sv_1969
sv_1969
сегодня в 12:27
В 37 лет ехать в Китай играть такое себе
Vilar
Vilar
сегодня в 12:21
Готовится на "мяч тв", нести всякую херотень, уже научился.
Брулин
Брулин
сегодня в 12:12
на самом деле несмотря на общий хейт - это похвально в 37 годиков
jany67mytwsn
jany67mytwsn
сегодня в 12:01
Дзюба не постоянный, вполне может поменять точку зрения и поиграть в том же Китае
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 11:52
сегодня Реал играет....и если проиграет, новостей должно быть до кучи мала))
lazzioll
lazzioll
сегодня в 11:50
на четвертый день жалобных просьб журналиста "ну можно я уже домой пойду, у меня и карты памяти и блокноты закончились", Дзюба наконец-то отпустил пойманного на улице журналиста и пошел своей дорогой. напоследок Дзюба крикнул - не забудь все это разбить на 1143 цитаты по отдельности и наваливай их порционно по 40-50 в день"... "как скажешь" уныло ответил журналист и понуро пошел домой.
а вокруг шла жизнь, обычные люди спешили по своим делам. они еще не были в курсе что с завтрашнего дня на них обрушится ураган цитат Дзюбы и продлится это как минимум неделю.... большинство были не готовы к цитатам, ровно к тем же и про то же что были полгода назад. но опять... тьма подступила слишком близко.
lotsman
lotsman ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 11:49
Он четыре дня назад давал интервью. По каждому вопросу из этого интервью делают статью. И не надо париться на на новостные темы. Интервью было большим, так что, я думаю, ещё долго мы будем читать новости от Дзюбы.)
Варвар7
Варвар7
сегодня в 11:40, ред.
Каламбур созрел - "Тёма обсуди тему"...)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 11:37
Дзюба планирует становится депутатом ГД?!
слишком много говорит.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:29
А зря, пригодился бы Слуцкому
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 