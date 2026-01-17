Артем Дзюба заявил, что уже не перейдет в китайский клуб

1768637747

сегодня, 11:15

Нападающий тольяттинского «Акрона» исключил переход в китайский футбольный клуб.

С 2023 года главным тренером китайского «Шанхай Шэньхуа» является Леонид Слуцкий, с которым Дзюба работал в сборной России.

«В китайский клуб я точно не поеду. Что касается Леонида Слуцкого, я очень надеюсь, что Викторович вернется в Россию, возглавит какой-нибудь топ-клуб, увеличит свой рекорд, по-моему, среди тренеров, — сказал Дзюба. — Здесь будет выигрывать. Я думаю, что как еврокубки вернутся, есть большой шанс, что Слуцкий сюда вернется».

Дзюбе 37 лет, он является лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Футболист является воспитанником московского «Спартака», также играл за петербургский «Зенит», с которым четыре раза выиграл чемпионат России, два — кубка страны, четыре — суперкубка. Также выступал за томскую «Томь», «Ростов», тульский «Арсенал», турецкий «Адана Демиспор» и московский «Локомотив».