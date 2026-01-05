Матч «Атлетико Минейро» — «Спартак» 29 ноября 1959. Николай Гуляев — единственный из отечественных тренеров, кто держал в руке Кубок Жюля Риме. Футболисты «Атлетико Минейро» крупным планом

1767592745

Продолжаем рассказ о турне московского Спартака в Южную Америку. После проигрыша Фламенго на Маракане.

В первой части были представлены все члены делегации Спартака.

Во второй статье вспомнили о Николае Озерове, который когда-то играл за дубль Спартака в воротах. И оставил прекрасные дневниковые записи о турне Спартака в 1959 году.

Третья часть была посвящена матчу Спартака с Фламенго и весёлой вечеринке обеих команд после матча.

Но начнём наш разговор с неожиданной находки. В первый же день наступившего 2026 года, совершенно случайно, было обнаружено довольно редкое фото. Случайно — потому что эту бразильскую газету я редко когда активно штудировал, название не очень спортивное — Jornal do Commercio (RJ). Но и у коммерсантов есть спортивная полоса в конце.

Например, в этой газете я нашёл заметку о том, что первоначально Спартак в Белу-Оризонти должен был играть на другом стадионе, и жить спартаковцы должны были в ином отеле, чем это было потом по факту.

И единственный раз в бразильской прессе я прочитал именно в этой газете подробности о подаренной советской делегацией жене президента Бразилии модели Спутника. Оказывается у модели был шнурок. Дернув раз за этот шнурок, можно было услышать песню «Широка страна моя родная», а второй раз — тот самый сигнал «бип-бип-бип». Так что и песня (думаю, что, скорее всего, мелодия) и сигнал были.

И совершенно случайно было обнаружено вот это фото:

Крупным шрифтом в подписи к фото повторены слова главного тренера Спартака Николая Гуляева — Бразилия станет и во второй раз чемпионом мира на предстоящем мундиале 1962 года, станет бикампеоном.

Кстати, в подписи к этому фото ниже, шрифтом помельче, Николай Гуляев назван главой делегации Спартака, и приведён полный текст его предсказания на грядущий мундиаль и его исход.

Справа стоит Николай Гуляев, левой рукой держит «Золотую богиню», скажем так, за ноги. Восьмигранный пьедестал заветного Кубка мира обеими руками держит, по всей видимости, президент CBD Жоао Авеланж (министр спорта по-нашему). Левее главного тренера Спартака мы видим Николая Озерова. Не со слов кого-то, а сам лично Николай Озеров был очевидцем этого исторического момента. О котором он потом и написал в своих заметках о турне.

Аксель Вартанян в 2011 году, скорее всего, просто пересказал воспоминания Н.Озерова. Есть большая уверенность, что фото этого момента в нашей стране мало известно, если вообще было когда-нибудь опубликовано.

Визит делегации Спартака в штаб-квартиру CBD был до матча с Фламенго, дело происходило в Рио-де-Жанейро.

А теперь непосредственно о матче в другом бразильском городе.

Спартаковцы должны были перелететь в город Белу-Оризонти для встречи с местной командой Атлетико. Так как Белу-Оризонти является столицей штата Минас-Жейрас (Minas Geiras, в переводе Главные Рудники), то сокращённо команду также называют или Atlético MG или CAM (Club Atlético Mineiro). Буду далее использовать написание Atlético MG.

Штат по населению довольно большой, граничит и со штатом Рио, и с Сан-Паулу, и с другими. Это промышленный район Бразилии. И название команды говорит об этом. Если бы по-нашему, то клуб назывался бы Шахтёр. Но добывают тут не уголь, а в основном различные руды, включая и железную, плюс золото и алмазы. В общем, рудокопы.

Если помните, то в предыдущей статье говорилось о том, что Спартак в Белу-Оризонти проведёт благотворительный матч.

История с этим делом такова. Губернатором штата MG с 1950 по 1955 годы был Жуселину Кубичек. Знакомая фамилия, не правда ли? Он родился в штате MG в городе Диамантина — догадываетесь, что добывали в окрестностях? — по профессии был медиком. Потом ушёл в политику. Кстати, мать у него была чешско-цыганских кровей.

В 1956 он Ж.Кубичек баллотировался на пост президента Бразилии и выиграл выборы. Его главной предвыборной темой было строительство новой столицы страны, города Бразилиа. Весь свой 5-летний срок он плотно занимался этим проектом и в конце президентского срока перенёс столицу из Рио-де-Жанейро в Бразилиа, в глубь страны.

Жена президента, известная нам уже Дона Сара Кубичек, ещё в бытность женой губернатора штата MG, вела активную деятельность. В своём штате она создала благотворительный фонд Pioneiras Sociais (Социальные пионеры) для оказания социальных и медицинских услуг малообеспеченных слоев населения. И была инициатором создания таких фондов в каждом штате. Когда с мужем она переехала в Рио в президентский дворец, к новому месту работы супруга, то такие фонды во всех штатах курировали жены губернаторов.

Помните встречу делегации Спартака с женой президента Бразилии? Так вот и с американцем Билли Экстайном Дона Сара встречалась также с целью поблагодарить его за благотворительный концерт в Рио в субботу 28 ноября (билет стоил 60 Cr$). Разумеется, в пользу созданного первой леди фонда. Это они и обсуждали за чашкой кофе:

А потом прибыла делегация Спартака. Уже заранее, до приезда в Бразилию, было оговорено, что Спартак сыграет благотворительный матч в пользу Социальных пионеров. Поэтому Дона Сара благодарила и делегацию Спартака за такой благородный жест.

А президента не было в то время в Рио — он инспектировал гигантсткую стройку новой столицы (там работали 60 тысяч человек). Переезд состоялся 21 апреля 1960 года.

Кстати, президент обещал построить и новый более вместительный стадион в Белу-Оризонти, который и был возведён в 1965 году.

А в 1959 играли на арене Индепенденсиа, на которой были сыграны 3 матча ЧМ -50. И хотя вместимость стадиона была около 30 тысяч, на тех 3 матчах в 1950 побывало 22 771 человек в сумме.

На Индепенденсиа предстояло сыграть и Спартаку. Но в Белу-Оризонти нужно ещё добраться из Рио, чуть более 300 км по прямой. Но только самолётом туда можно долететь, штат MG горный и лесистый.

А в Рио как назло испортилась погода. Наши футболисты были довольны — жара спала. Но ливень внёс свои коррективы в логистику советской делегации.

В Рио было два аэропорта. Галеон (Galeão) был крупным международным хабом. А второй аэропорт Сантос Дюмон (Santos Dumont) был для местных перелётов. Понятно, что импресарио Жозе да Гама заказал перелёт из второго аэропорта.

Два часа делегация просидела из-за непогоды в аэропорту Сантос Дюмон. Вернее, не из-за непогоды, а в связи с неопределённостью служб аэропорта. И только через 2 часа вылет был отменён и спартаковцы и сопровождавшие их бразильцы перебрались в Гелеон.

В газете O Globo было фото из аэропорта Сантос Дюмон:

На этом фото справа сидит импресарио Жозе да Гама, при галстуке также бразилец, журналист Канор Симоэнс Коэльо.

Между бразильцами сидит Анатолий Исаев. А крайний слева — это переводчик, баскетболист Олег Смоленский.

Журналист Канор Коэльо был весьма заметной фигурой. Во-первых, по просьбе Жоао Авеланжа его включили в официальный состав бразильской делегации на ЧМ -50. Во-вторых, (а может, это и есть во-первых), именно Коэльо настоял, чтобы стадион в Белу-Оризонти был включён в список арен мундиаля 1950 года. А стадион-то ещё предстояло построить. Смогли, успели. Коэльо сам из штата MG, был президентом одного из шахтёрских клубов в 1918-19 годах. А в 1959 Коэльо активно участвовал в проекте по строительству нового стадиона в Белу-Оризонти.

Коэльо был летописцем сборной Бразилии на ЧМ -58, бывал на многих мундиалях. Был известен как «Посол штата MG» в Рио. Хотя всю жизнь болел за Ботафого.

Импресарио Жозе да Гама раздобыл несколько такси, чтобы вся делегация смогла оперативно перебраться в главный аэропорт. Там километров 15-20, не более, нужно было проехать. Для всех советских гостей да Гама купил 3 упаковки шоколада, по 5 кг каждая. Подсластил.

Фото уже в аэропорту Галеан, было в паре газет, это почётче:

В подписи, как обычно, упомянут только Игорь Нетто, с зонтиком от авиакомпании Панэйр. Анатолий Ильин и Виктор Понедельник упомянуты как «со-товарищи».

Хорошо, что добирались в Белу-Оризонти не в день матча. Матч игрался в воскресенье, начало в 16-00.

В предварительном расписании у спартаковцев в пятницу 27 ноября, в день перелёта из Рио в Белу-Оризонти, на 20-00 была запланирована тренировка. Понятно, что она не состоялась из-за проблем с перелётом.

В субботу 28 ноября были запланированы посещение супермаркета «Mercearias Nacionais» и официальные визиты. Видимо, прошла и тренировка.

Матч в воскресенье состоялся строго по расписанию, в 16-00.

Фото с того матча очень и очень мало. Да, считай, и совсем нет. В столице штата делегация Спартака проживала в отеле Ambassy.

Газет штата MG в архивах тоже почти нет. А газеты соседнего столичного штата Рио публиковали отчёты о матче в телеграфном стиле. Но всегда с составами, не всегда совпадающими друг с другом. В матче были разрешены по 3 замены, плюс в аварийном случае можно было заменить и голкипера. Вот так выглядит протокол матча Атлетико Минейро — Спартак в блоге, посвящённом клубу Атлетико Минейро:

Как видим, указана не только сумма собранных денег, но и число заплативших за билеты. Смущает, что цену заплатившие отдали немалую — ровно по 100 Cr$. Увы, не могу уточнить этот вопрос, нет местных источников. Матч был всё-таки благотворительный, возможно такая цена и была. Хотя встретилась, например такая информация: на другом стадионе присутствовало 12,5 тысяч зрителей, из которых 10652 заплатили за билет.

В принципе, финансовый результат матча со Спартаком по собираемости неплохой. В декабре того же 1959 Атлетико на этом стадионе играл два матча с местными командами в чемпионате штата — скромные 94 и 74 тысячи этих самых денежек. В календарном 1959 г. наибольшую аудиторию на Индепенденсиа собрал матч 4 октября между Atlético MG и Крузейро MG — почти 1 млн 200 тысяч денег. Был ещё 27 января товарищеский матч между Atlético MG и Ботафого — 987500 Cr$ составил сбор: посмотреть на Гарринчу, Диди, Паулинью собрался народ, эти трое и забили по голу.

Была ещё пара матчей с участием Атлетико со сбором в 837680 и 985770 крузейро в 1959 году. На рядовых матчах всего по 20 с небольшим тысяч мог быть сбор. Так что в финансовом плане Социальные пионеры не прогадали.

Арбитр Жоаким Гонсалвес да Силва был местным. Лайнсмены также, наверняка, были местные, но их имена не упоминались в прессе (доступной сейчас).

Между прочим, первоначально матч планировалось провести на стадионе «Otacílio Negrão de Lima», вместимостью до 15 тысяч человек.

Состав Спартака. Boinov — это Юрий Войнов. В наших источниках не упоминается выход на замену Ивана Мозера вместо Сергея Сальникова. В некоторых бразильских газетах указывали, что первый гол Спартака забил Сальников. А Солдатова заменил Петров. Но этого нет в наших газетах. В Советском спорте авторство голов точно такое же, как и в этом протоколе. В одной из бразильских газет победный гол Ильина «отдали» защитнику Уильяму, как автогол.

В протоколе не указаны капитаны. У Атлетико капитаном команды был Алвиньо, автор единственного гола хозяев. У Спартака, хоть в стартовом составе был Сальников, капитанил Игорь Нетто. Два капитана запечатлены на одном из двух фото с матча:

Предлагаю вновь обратиться к воспоминаниям Николая Озерова, к его отчёту об этом матче, опубликованный в Советском спорте:

Минуты замен что у Атлетико, что у Спартака не указываются. Из текста Н.Озерова понятно, что Овивян и Корнеев вышли на второй тайм. Когда выходил Мозер — если вообще выходил — неизвестно. По бразильцам так же.

Кстати, и в Советском спорте, и в Вечерней Москве первый гол Спартака также кредитован Сергею Сальникову:



Но это были отчёты сразу после матча. Позже уточнили, переспросили у самих игроков — гол отдан Понедельнику.

Пришлось поломать голову, прошерстить несколько бразильских сайтов, поискать в их журналах фото некоторых игроков из состава Atlético MG.

В Бразилии много не только донов Педро. Луисы Карлосы есть в любой команде, куда ни глянь. То же самое оказалось и с игроками с прозвищем Жералдино (Geraldino). Даже вполне информативные сайты о клубе Атлетико Минейро не дали полной картины.

Как и в случае с Фламенго — ну, нет фото не только Спартака перед матчем, но и хозяев. Поэтому искались фотографии, на которых можно увидеть всех игроков, в том числе и тех, кто выходил на замену.

Вот такое фото Atlético MG попалось в дном из видеофильмов:

Здесь 8 футболистов, которые играли против Спартака. Вратаря написали чуть укороченно, нужно Edgard, его полное имя José Silvério de Souza. Но в некоторых источниках его укороченно и писали. По-португальски проще произнести без последней d. Я по-русски даже не могу передать как они произносят Edgar(d), пусть по-нашему будет просто Эдгар(д).

У этого 27-летнего вратаря была неплохая карьера — и Ботафого, и Палмейрас, со сборной Бразилии участвовал в Копа Америки в 1957, но не играл. В 1958 стал играть в Atlético MG. Матч со Спартаком стал для него последним в составе этого шахтёрского клуба.

Хорошее фото Эдгарда анфас:

Кстати, петух — символ клуба Atlético MG, в соцсетях названия групп и названия сайтов о клубе обязательно содержат слово Galo (петух).

В нижнем ряду как раз самые «проблемные» игроки — Луис Карлос и Жералдино. Правда последнего также чуточку переименовали, добавили мягкость в конце — Жералдиньо.

В клубе Atlético MG с начала 50-х до 1957 играл свой Жералдино (Geraldo Emídio da Silva), 5-кратный чемпион штата, защитник. В 1960 всего в одном матче за клуб сыграл ещё один Жералдино (Geraldo Antônio Martins) — защитник, тот, который и в Сантосе играл, и за сборную. Но всё-таки разобрались — в сезоне 1959 года в Атлетико играл нападающий Жералдо Рибейра де Соуза (Geraldo Ribeiro de Souza) или Жералдино, 22 лет. До этого он был в составе Фламенго. Кстати, тренер Фламенго парагваец Флейтас Солич не совсем правильно на слух запомнил имя этого футболиста и написал его как Жерардино. Партнёры подправили и он стал Жералдино. Парагвайский тренер Солич родился, кстати, в канун Нового года — 30 декабря 1900 года, так что и в канун нового столетия, и тысячелетия тоже.

Одно из редких фото тренера парагвайца Мануэля Флейтаса Солича:

В июньском номере 1959 г. журнала Revista do Esporte была статья о Жералдино, тогда ещё игроке Фламенго. 8 августа он сыграл первый матч за Atlético MG. До середины января 1960 года он сыграл в 15 матчах, 10 из них товарищеские, в том числе и со Спартаком. Жералдино был отдан клубом Фламенго в аренду Атлетико на несколько месяцев.

Одно из трёх фото Жералдо Рибейра де Соуза, он же Жералдино в журнале:

А центрфорвард Луис Карлос был на 3 года моложе Жералдино. Полное имя этого Луиса — Луис Карлос Кунья (Luiz Carlos Cunha). Даже сайты клуба Атлетико один раз пишут его имя Luiz, и сорок раз Luis.

Луис Карлос Кунья играл в Атлетико с июня 1959 по июль 1960, в 50 матчах он забил 42 гола — в основном в товарищеских матчах. Спартаку он не забил и был заменён.

На общем фото Луис Карлос Кунья, по всей видимости, со своим сынишкой. И это одно из качественных фото бомбардира.

В 1962-64 гг. в Атлетико был ещё один нападающий с именем Луис Карлос — то был Луис Карлос Васконселос да Силва (Luís Carlos Vasconcelos da Silva). Кстати, в 1959 он был игроком Фламенго. И с ним мы уже немного знакомились — он же играл против Спартака на Маракане.

Вот он поближе, в форме Atlético MG в 60-х:

Как я уже сказал, общее фото взято из фильма. Подписи не мои. Мало того, что с однофамильцами пришлось разбираться, так ещё и с этой подписью.

Некоторые имена (прозвища, фамилии — не важно) написано совсем ни туда и не сюда — таких игроков вовсе не было в Atlético MG.

Причём это касается двух футболистов, которые в матче со Спартаком не играли. Но частенько играли в других матчах.

Крайний слева в верхнем ряду игрок на фото назван Catete. На самом деле это João Batista Nogueira по прозвищу Жилет (Colete). Переписали с какого-то неразборчивого источника, не проверяя.

По центру на фото над ребёнком стоит защитник, которого в подписи обозвали Aluizio. На самом деле это Anisío Clemente или просто Анисио. Он в 1958—60 гг. сыграл более 100 матчей за Atlético MG. Но он всё-таки считается легендой другого клуба этого штата — Villa Nova.

Не играл в матче со Спартаком также нападающий Бето Претти. Остальные играли.

Защитник Лаэрсио (Laércio de Paula Costa) с 1956 по март 1961 сыграл почти в 150 матчах за Atlético MG:

Левый защитник Аролдо Лопес да Коста (Haroldo Lopes da Costa) всю свою карьеру посвятил клубу Atlético MG. Он 8-кратный чемпион штата, играл с 1948 по 1960 годы. Первый матч сыграл в 17 лет. В 1957 закончил медицинский вуз. По окончании карьеры игрока был некоторое время тренером, а потом стал главным доктором в команде. Аролдо есть на многих фото клуба за любые 12 лет его пребывания в команде в качестве игрока.

К несчастью, Аролдо Лопес да Коста в возрасте 67 лет погиб в автомобильной аварии.

Полузащитник Илтон Шавес (Ílton de Oliveira Chaves) частенько упоминался с прозвищем «Hilton». Это весьма именитый и футболист, и тренер впоследствии. Он играл и за Atlético MG, и за Америку MG, и за Крузейро — всех главных соперников в чемпионате штата MG. Кумиром считается и в Атлетико, и в Крузейро. В 1966 он был в Крузейро, когда клуб дважды обыграл Сантос с Пеле в составе в финале Кубка Бразилии и завоевал путёвку в Кубок Либертадорес. Как тренер Илтон Шавес также тренировал все главные команды своего родного штата и выигрывал трофеи с ними.

На общем фото кто-то выделил кружочком нападающего Маурисио (Maurício Carvalhas Moreira). В 18 лет он начал играть за Atlético MG в марте 1959 года. За 5 лет сыграл в более, чем в 100 играх за клуб.

Рядом с Маурисио на общем фото весьма похожий на него (на этом фото) другой нападающий Нилсон (Nilson Batista Cardoso). В Atlético MG он начал играть в январе 1958, когда ему было 18 лет. И играл до июля 1966 года. Без малого в 300 играх за клуб он наколотил 125 голов — один из лучших бомбардиров клуба (11-й в общем реестре). Но и по сей день является рекордсменом по голам на стадионе Индепенденсиа — 49 голов. Но Спартаку забить ему не удалось, он вышел на замену вместо Жералдино. Однако, даже историки клуба точно не знают, выходил ли Нилсон на замену в игре с русскими или нет. В одних газетах указана эта замена, в других нет.

Чтобы посмотреть на остальных игроков Atlético MG, которые играли против Спартака 29 ноября 1959, нужно рассмотреть другое общее фото.



Atlético MG стали чемпионами штата в сезоне 1958/59. 19 и 23 апреля 1959 на стадионе Индепенденсиа были сыграны два финальных матча чемпионата штата MG между Атлетико и Америка. В обеих играх минимально победил Атлетико, завоевав титул чемпиона штата.

Фото чемпионов штата Минас-Жейрас было опубликовано в журнале Revista do Esporte в №13 от 6 июня 1959 года, журнал выходил в Рио, другой штат.

В верхнем ряду с краёв стоят уже знакомые нам Аролдо и Анисио. А вот рядом с Аролдо стоит Бенито.

Бенито в некоторых источниках называют итальянцем. Ведь его отец играл за итальянский клуб Лацио. Футбольная семья. Полное имя Бенито — Benito Romano Fantoni. Вообще-то он бразилец, его отец Жоан Фантони был идолом клуба Палестра-Италиа из штата MG (предшественник клуба Крузейро). Сумасшедшая результативность — 164 гола в 110 матчах за клуб с 1922 по 1931. Затем Жоан оказался в Италии, где и играл до 1935 года.

26 апреля 1931 г. Джованни Фантони (так его переиначили в Италии) сыграл свой первый матч за Лацио, 10 мая забил свой первый гол. Президентом Лацио был тогда сын Муссолини. Говорят, что президент, узнав о рождении сына у Фантони (3 июня 1931), пообещал ему оплатить все медицинские расходы, связанные с рождением, если новоиспечённый отец забьёт гол в следующем матче. 4 июня Лацио выиграл на своём поле, но Фантони не забивал. Видно, обещание президенту он дал после этого домашнего матча. 7 июня 1931 Лацио в Турине проиграл 1:3 Ювентусу, единственный гол у столичных забил счастливый отец. Младший Муссолини сдержал слово в финансовых вопросах по медицине.

Бенито мальчика назвали в честь самого дуче, Романо — потому, что родился он в Риме. Утверждается, что его крестил сам Папа Пий XII в Ватикане.

В клубе Atlético MG Бенито оказался в 1956, играл до 1960, чемпион штата в 1956 и 58 годах. Сыграл почти в 200 матчах (199) на позиции центрального защитника.

До этого играл и в Венесуэле, потом в Васко да Гама. После Атлетико играл в Крузейро, вновь в Венесуэле…

Увы, буквально перед Новым 2026 годом, 26 декабря 2025 года на 95-м году жизни Бенито Фантони не стало. Светлая память!

На чемпионском фото второй справа стоит родственник Бенито. Нет, с Италией тут никак не связано. Это полузащитник Уильям (William José Assis Silva). Он был на два года моложе Бенито.

Уильям начал играть за Атлетико в 19 лет в феврале 1954. Был в команде долгие годы до 1964, 5-кратный чемпион штата. За плечами 360 матчей за клуб, игры в сборной Бразилии.

Бенито Фонтани и ещё один игрок Атлетико Прокопио были женаты на родных сёстрах Уильяма. Так что зятья и их шурин играли вместе.

Знакомтесь поближе с двумя нападающими — Алвиньо и Дино. Как мы помним, Алвиньо (Álvaro Moreira Filogônio) был капитаном команды Atlético MG в матче со Спартаком.

Алвиньо шёл уже 32-год. В Atlético MG он играл с 1948 по 1951, став чемпионом штата в 49 и 50 годах. Затем он вернулся в этот клуб в 1957 и играл до 1960.

Алвиньо забил более 100 голов за Атлетико. Вот и Спартаку забил именно он:

Алвиньо был участником легендарного турне Atlético MG в Европу в конце 1950 года, известному как «Чемпионы льда». Играли на заснеженных полях, в не совсем комфортную погоду для бразильцев. Из 10 матчей выиграли 6, 2 ничьи. Кроме Алвиньо в Европе тогда играли также Аролдо, о котором выше рассказано, и тренер Афонсо Силва. Тогда в 1950 г. он был действующим игроком, а в 1959 был тренером Атлетико.

На фото Афонсо Силва в качестве капитана Atlético MG у завоёванного трофея, рядом с президентом и тренером клуба в 1955:

Наконец, левый крайний Дино (Noraldino Rodrigues) отыграл в Atlético MG два календарных года, 1958 и 59, в 79 матчах забил 31 гол.

Остались два игрока, которые со Спартаком выходили на замену. И которых нет ни на одном из рассмотренных нами двух общих фото.

Эрнани (Ernâni Olímpio) — за Atlético MG сыграл всего 9 матчей с октября 1959 по январь 1960, забил 4 гола. Ему в декабре 1959 исполнилось 27 лет, играл он в клубах штата — то за металлургов, то за металлистов, то вот за шахтёров поиграл.



Вместо Луиса Карлоса на замену вышел Томазиньо (Thomaz de Aquino Gonçalves). Это ещё одна из легенд Atlético MG.

Начинал Томазиньо в 18 лет в клубах штата Гояс. В этом штате он также легенда, так как потом тренировал местные команды до 1980. В 1974 команда под его руководством единственный раз в истории завоевала титул чемпиона штата Гояс.

В Atlético MG Томазиньо был продан в 1954 (кстати, за 800 тысяч крузейро). У него был небольшой «роман» с Палмейрасом в сезоне 1958/59, но он вернулся в Атлетико и играл до апреля 1960. Всего на его счету чуть менее 200 игр за Atlético MG, но забил он 112 (или 118 по другим источникам) голов, один из рекордсменов клуба.

Если вернуться к воспоминаниям Н.Озерова, то он подробно описал победный гол Спартака: Анатолий Ильин после паса Понедельника врывается в штрафную, вратарь Эдгард бросается в ноги нападающему, но поздно — мяч уже в воротах. Этот момент запечатлён на втором фото с того матча:

Кто конкретно из футболистов Атлетико на фото сказать затруднительно. Обратите внимание, что трибуны не заполнены до отказа. Так что версия Н.Озерова о том, что на матче было 25 тысяч человек, скорее всего, требует уточнения.

О вечеринке после матча написал Н.Озеров, игроков Atlético MG туда не пригласили. Из Белу-Оризонти спартаковцы вновь полетели в Рио. А уж оттуда перебрались в столицу Уругвая в Монтевидео на следующий матч.

Особо хочу отметить блог бразильца Рубенса (адрес galopedib.blogspot.com). Название его блога вы уже много раз видели на фото игроков клуба — O Canto do Galo. Хотите переводите эту фразу как Песнь петуха, хотите просто Ку-ка-ре-ку. Но это очень информативный блог по команде Атлетико из штата Минас-Жейрас. Мне удалось буквально накануне Нового года пообщаться с Рубенсом. Как раз затрагивалась тема «проблемных» игроков. Как мне показалось, 22-летнего Жералдино до нашего общения у него не было в списке игроков. Потом появился. Прекрасно, мы же для этого и общаемся, чтобы прояснять некоторые «белые пятна». И про 25 тысяч зрителей на стадионе Индепенденсиа Рубенс усомнился.

Привет и наилучшие пожелания от болельщиков Атлетико:

В качестве обложки этой статьи взято фото всё-таки наших футболистов: Игорь Нетто был капитаном, а Виктор Понедельник и Анатолий Ильин забили голы в ворота бразильцев.

Ну, и в конце протокол матча на русском языке: