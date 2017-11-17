Оздоев: «У „Рубина“ чёрная полоса, но думаю, голы скоро придут»

Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев в преддверии матча 17-го тура РФПЛ с «Арсеналом» высказался по поводу того, что казанской команде последнее время тяжело даются голы:

«На тренировках форварды забивают, думаю, что и в играх начнём забивать. Голы всегда даются нелегко, поэтому не нужно искать оправдания нападающим и полузащитникам. Нужно всей команде работать, и голы придут. Не знаю, какие вопросы у остальных вызывает то, что происходит в последних матчах. На мой взгляд, у нас чёрная полоса. Моменты есть, нужно забивать. Думаю, что начнём в ближайших матчах забивать. Думаю, пойдут голы.

Если бы мы знали, из-за чего это происходит, то каждый игрок что-то бы изменил. Думаю, мы идём к этому. Мы понимаем, что это какое-то невезение, потому что моменты есть, бьём в штангу, рядом, во вратаря. Думаю, исправим ситуацию. На тренировках каждый игрок выкладывается на 100 процентов.

Думаю, нынешний „Арсенал“ не сильно отличается от команды, с которой мы играли в первом круге. Но это другая команда по сравнению с той, что была в прошлом году. „Арсенал“ – достойная команда, которая доказывает это местом в турнирной таблице. Пока теории по „Арсеналу“ не было, мы понимаем, как с ними играть, бороться. Детали будут ближе к игре, тренер объяснит».

Напомним, встреча 16-го тура чемпионата России «Рубин» - «Зенит» (0:0) стала для Оздоева 100-м официальным матчем, проведённым в футболке казанской команды.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте