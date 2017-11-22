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Сёмин: «Ари и Чорлука до конца года не сыграют»

22 ноября 2017, 18:00

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин сообщил, что травмированные футболисты Ари и Ведран Чорлука не помогут команде до конца календарного года.

«Вопросы о здоровье лучше задавать докторам. Что касается моего мнения, эти игроки [Ари и Чорлука] не в состоянии выходить в этом году на поле и приносить пользу. Они приносят пользу моральную, они душой с нами, но, чтобы выйти на поле, не прошло еще достаточно времени».

Ари получил травму передней крестообразной связки правого колена в матче второго тура чемпионата России с ЦСКА (3:1), который состоялся 21 июля. Чорлука травмировал ахиллово сухожилие 22 апреля во встрече 24-го тура чемпионата России сезона-2016/17 с «Амкаром» (3:3).

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Все комментарии
Parovoznic
Parovoznic
22 ноября 2017 в 18:42
Без Ари тяжело, но Палыч выкручивается...
Если б эта команда костоломов, что зовётся ЦСКАй, вылетела б в ФНЛ, я бы первый сплясал кроковяк вприсядку!
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
22 ноября 2017 в 18:40
Жаль что ведущие игроки Локомотива не смогут играть
sir-5
sir-5
22 ноября 2017 в 18:06
Сегодня Палыч на арене,
все в новостях его стригут,
а в Хабаре-не в Ойкумене-
"Локомотив" злорадно ждут.
Гость
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