Сёмин: «Ари и Чорлука до конца года не сыграют»

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22 ноября 2017, 18:00

Главный тренер «Локомотива» сообщил, что травмированные футболисты Ари и не помогут команде до конца календарного года.

«Вопросы о здоровье лучше задавать докторам. Что касается моего мнения, эти игроки [Ари и Чорлука] не в состоянии выходить в этом году на поле и приносить пользу. Они приносят пользу моральную, они душой с нами, но, чтобы выйти на поле, не прошло еще достаточно времени».

Ари получил травму передней крестообразной связки правого колена в матче второго тура чемпионата России с ЦСКА (3:1), который состоялся 21 июля. Чорлука травмировал ахиллово сухожилие 22 апреля во встрече 24-го тура чемпионата России сезона-2016/17 с «Амкаром» (3:3).