Сёмин: «Ари и Чорлука до конца года не сыграют»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин сообщил, что травмированные футболисты Ари и Ведран Чорлука не помогут команде до конца календарного года.
«Вопросы о здоровье лучше задавать докторам. Что касается моего мнения, эти игроки [Ари и Чорлука] не в состоянии выходить в этом году на поле и приносить пользу. Они приносят пользу моральную, они душой с нами, но, чтобы выйти на поле, не прошло еще достаточно времени».
Ари получил травму передней крестообразной связки правого колена в матче второго тура чемпионата России с ЦСКА (3:1), который состоялся 21 июля. Чорлука травмировал ахиллово сухожилие 22 апреля во встрече 24-го тура чемпионата России сезона-2016/17 с «Амкаром» (3:3).
Если б эта команда костоломов, что зовётся ЦСКАй, вылетела б в ФНЛ, я бы первый сплясал кроковяк вприсядку!
Если б эта команда костоломов, что зовётся ЦСКАй, вылетела б в ФНЛ, я бы первый сплясал кроковяк вприсядку!
все в новостях его стригут,
а в Хабаре-не в Ойкумене-
"Локомотив" злорадно ждут.
все в новостях его стригут,
а в Хабаре-не в Ойкумене-
"Локомотив" злорадно ждут.