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У А. Березуцкого и Миланова выявлены переломы малоберцовых костей

сегодня, 17:43

Игроки ЦСКА - защитник Алексей Березуцкий и полузащитник Георги Миланов, прошли медицинское обследование.

Напомним, футболисты получили травмы в матче 17-го тура РФПЛ против «СКА-Хабаровска». В результате у обоих выявлены переломы малоберцовых костей: у Алексея перелом правой малоберцовой кости со смещением, у Георги - левой малоберцовой кости.

Защитник будет прооперирован в Германии, а вот хавбеку завтра придется пройти дополнительное обследование, после чего будет решено, где и когда он перенесет операцию.

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Все комментарии
Colonist
сегодня в 18:24
Жаль! И так у коней играть некому! Как можно в мороз играть на синтетике????
RIR68
сегодня в 18:22
Миланов хрустальный, следовало ожидать, а вот Лёха - это потеря.

здоровья всем.
Adolf33
сегодня в 18:22
И, конечно же, здоровья! Только не понятно почему в родном военном госпитале не хотят лечить, почему ЦИТО не берется?
ПерекатиПоле
сегодня в 18:19
Зима наступила на дальнем востоке впервые, поэтому РФС при составлении календаря, ну никак не мог предположить такого развития событий.
RIR68 ответил Sem25
сегодня в 18:17
Sem25:
"zenit_forever2014, можешь расслабиться. Локомотив в Хабаровск не полетит.
конечно не полетит. поедет на паровозе. Геркус - машинист)
спартак 1987 ответил Гавриил
сегодня в 18:17
В марте на дальнем востоке ещё зима, когда им играть? из-за чемпионата мира и так все окна заняты
димон 37 ответил спартак 1987
сегодня в 18:15
спартак 1987:
В переломах коней виноват только Гинер и Бабаев, перенеся игру с хабаровском с первого круга. В такую погоду в футбол играть нельзя, локомотиву в хабаровск лететь не нужно, с такой дырявой обороной ска проиграет и дома, и в сочи железнодорожникам. Сёмину сейчас сосредоточиться стоит на решающей игре в четверг против копенгагена, Прядкин должен поспособствовать этому и перенести игру с дальнего востока на юг России( признать наконец все ошибки при составления календаря)
есть же резервные дни, пусть переносят
Gunslinger ответил Sem25
сегодня в 18:15
Sem25:
Только не плачь. Твой газпром потратил на трансферы перед сезоном в 2,5 раза больше чем вся Москва и другие клубы РФПЛ вместе взятые! Позор, так бояться Локомотива! Построй Хабаровску стадион с крышей за счет бюджета, нормально все будут играть там. А раз денег только на придворную команду хватает, сиди ровно.
    Гавриил ответил спартак 1987
    сегодня в 18:13
    спартак 1987:
    В переломах коней виноват только Гинер и Бабаев, перенеся игру с хабаровском с первого круга. В такую погоду в футбол играть нельзя, локомотиву в хабаровск лететь не нужно, с такой дырявой обороной ска проиграет и дома, и в сочи железнодорожникам. Сёмину сейчас сосредоточиться стоит на решающей игре в четверг против копенгагена, Прядкин должен поспособствовать этому и перенести игру с дальнего востока на юг России( признать наконец все ошибки при составления календаря)
    Почему зрители в Хабаровске должны лишаться домашнего матча? Если и переносить игру с Локомотивом, то не в Сочи, а на весну...
    У нас ещё половина чемпионата будет сыграна после нового года, вот пусть ищут резервный день и переносят матч Локомотива на него.
    спартак 1987
    сегодня в 18:09
    В переломах коней виноват только Гинер и Бабаев, перенеся игру с хабаровском с первого круга. В такую погоду в футбол играть нельзя, локомотиву в хабаровск лететь не нужно, с такой дырявой обороной ска проиграет и дома, и в сочи железнодорожникам. Сёмину сейчас сосредоточиться стоит на решающей игре в четверг против копенгагена, Прядкин должен поспособствовать этому и перенести игру с дальнего востока на юг России( признать наконец все ошибки при составления календаря)
    вячеслав остапенко
    сегодня в 18:08
    Жаль что получили травму Алексей и Георги
    Сергеевич вернулся 1 ответил Parovoznic
    сегодня в 18:07
    Parovoznic:
    Жесть... Вот кому нужен такой календарь? Кому нужен был этот цирк с переходом на осень-весну? Пацанам - здравия и скорейшего выздоровления.
    Гинеру и Ко..пожинают плоды теперь.
    ОЛЛС
    сегодня в 18:05
    Непростые поездки по нашей огромной стране,где вы ещё видели такое.А нашим ребятам здоровья,не в первой лазарет заполнять.Сильнее будем - время показало!
    Сергеевич вернулся 1
    сегодня в 18:05
    Плохая новость со стана ЦСКА, загнали парней. Пусть выздоравливают.
    Tommy Lee
    сегодня в 18:02
    Ну теперь Локомотив ещё больше сопли распустит. Ребятам здоровья конечно.
    zenit_forever2014 ответил Sem25
    сегодня в 18:02
    Sem25:
    Только не плачь. Твой газпром потратил на трансферы перед сезоном в 2,5 раза больше чем вся Москва и другие клубы РФПЛ вместе взятые! Позор, так бояться Локомотива! Построй Хабаровску стадион с крышей за счет бюджета, нормально все будут играть там. А раз денег только на придворную команду хватает, сиди ровно.
    Да ты прикалываешь........перестань считать чужие деньги.... По себе не суди....мы ничего не боимся....Локо мог подумать раньше, когда летом играли в Москве....
    Sem25 ответил zenit_forever2014
    сегодня в 17:59
    zenit_forever2014:
    Да я и не напрягалась.....Локо может забрать золотые медали хоть завтра.....если не хотят играть, не надо.....Пусть перенесут и сыграют в Хабаровске...
    Только не плачь. Твой газпром потратил на трансферы перед сезоном в 2,5 раза больше чем вся Москва и другие клубы РФПЛ вместе взятые! Позор, так бояться Локомотива!
    Построй Хабаровску стадион с крышей за счет бюджета, нормально все будут играть там. А раз денег только на придворную команду хватает, сиди ровно.
    zenit_forever2014 ответил Parovoznic
    сегодня в 17:59
    Parovoznic:
    Жесть... Вот кому нужен такой календарь? Кому нужен был этот цирк с переходом на осень-весну? Пацанам - здравия и скорейшего выздоровления.
    Конечно ребятам здоровья. Но травмы бывают в любую погоду, забыл как Зобнин на ровном месте, в теплую погоду и что вообще не играть в футбол... Я помню в матче Зенит-Спартак у нас Данни сломался....что теперь в футбол не играть. Конечно при мунус 20 не надо играть, можно перести на другой резервный день вот и всё.
    cevin cigan
    сегодня в 17:57
    Лучше бы они в хоккей сыгранули!!!!
    Гавриил ответил Parovoznic
    сегодня в 17:57
    Parovoznic:
    Жесть... Вот кому нужен такой календарь? Кому нужен был этот цирк с переходом на осень-весну? Пацанам - здравия и скорейшего выздоровления.
    при чём тут календарь и при чём тут осень-весна?
    ermak6848
    сегодня в 17:57
    Алексей! Выздоавливай!
    Дед за ЦСКА
    сегодня в 17:57
    Новость хуже не придумаешь, здоровья Лёше и Георги, оба крайне нужны команде, где каждый игрок на вес золота. Коротка скамейка, а тут ещё травмы, причём серьёзные.
    Удачи ЦСКА с Бенфикой.
    Zimka
    сегодня в 17:56
    Кто-то хочет хрюкнуть про договорняк ещё?
    Серёга за ЦСКА
    сегодня в 17:56
    Нет слов, такое ощущение что руководители клубов когда подписывают календарь на сезон вообще не смотрят...
    Parovoznic
    сегодня в 17:55
    Жесть...
    Вот кому нужен такой календарь? Кому нужен был этот цирк с переходом на осень-весну?
    Пацанам - здравия и скорейшего выздоровления.
    zenit_forever2014 ответил Sem25
    сегодня в 17:55
    Sem25:
    "zenit_forever2014, можешь расслабиться. Локомотив в Хабаровск не полетит.
    Да я и не напрягалась.....Локо может забрать золотые медали хоть завтра.....если не хотят играть, не надо.....Пусть перенесут и сыграют в Хабаровске...
    Гавриил
    сегодня в 17:54
    Обсуждая тему Хабаровска, не будем забывать, что цска САМИ поменялись кругами с Хабарой. Так что, это не тот случай, когда нужно ругать составителей календаря.
    А парням, конечно, здоровья.
    The_BESTolo4b
    сегодня в 17:54
    карма
    доктоР7
    сегодня в 17:53
    Здоровья!
    GooSe25
    сегодня в 17:53
    Суровая Хабара... вот и ответ тем, кто думает что Сёмин якобы "боится" или что там ... 2 перелома.. это серьёзно и надолго , а Цска ещё в ЛЧ играть . Здоровья игрокам
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