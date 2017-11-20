У А. Березуцкого и Миланова выявлены переломы малоберцовых костей

Игроки ЦСКА - защитник Алексей Березуцкий и полузащитник Георги Миланов, прошли медицинское обследование.

Напомним, футболисты получили травмы в матче 17-го тура РФПЛ против «СКА-Хабаровска». В результате у обоих выявлены переломы малоберцовых костей: у Алексея перелом правой малоберцовой кости со смещением, у Георги - левой малоберцовой кости.

Защитник будет прооперирован в Германии, а вот хавбеку завтра придется пройти дополнительное обследование, после чего будет решено, где и когда он перенесет операцию.

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