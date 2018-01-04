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Зидан во время встречи с руководством «Реала» признал необходимость покупки нападающего

сегодня, 12:24

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан дал добро на покупку нападающего в зимнее трансферное окно.

Пару дней назад состоялась встреча Зидана с руководством «Реала». На встрече стороны обсуждали проблему в команде с нападающими. В клубе признают, что совершили ошибку, отпустив летом Альваро Морату, тем самым оставив Карима Бензема без реальной конкуренции.

По итогам встречи решено было приобрести еще одного форварда. Главные претенденты - нападающий «Интера» Мауро Икарди и представитель «Лейпцига» Тимо Вернер.

Что касается Бензема, то к нему накопились вопросы не только игрового характера. Поговаривают, что он получил свою последнюю травму во время зимнего отпуска. Зидан всячески поддерживает своего соотечественника, но руководство клуба может пожелать заменить Карима.

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Все комментарии
Saang
Saang ответил Juve14
сегодня в 17:48
Juve14:
Зидан за спиной у своих, на ушко дядиньке говорит что надо кого то брать, а на публику и своим игрокам что все у него лучшие... тьфу двуликая девочка по ушам бегает врет не краснея мля! Душенки ему не хватает все по полочкам разложить
Матерраци, залогинься...
БиллиБоб
БиллиБоб
сегодня в 16:56
Давно пора
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 15:33
Вот Смолов бы и пригодился))
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 15:24
Вернера врядли удастся подписать королевскому клубу! Что касается Мауро Икарди, то он стоит того, чтобы за него побороться) Правда, придется отстегнуть за него круглую сумму. Я согласен с Зинедином, что забивной нападающий крайне необходим сливочным!
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил Juve14
сегодня в 15:15
    NOVA
    NOVA
    сегодня в 15:09
    да хотя бы в аренду взять напа, а не покупать. а летом уже видно будет!!!
    Wu-Tang Clan
    Wu-Tang Clan
    сегодня в 14:56
    А как же хвалёная молодёжь, Васкес, Майораль и.т.д, в утиль???
    Zayac_65
    Zayac_65
    сегодня в 14:48
    Кариму давно пора...
    Juve14
    Juve14
    сегодня в 14:48
    Зидан за спиной у своих, на ушко дядиньке говорит что надо кого то брать, а на публику и своим игрокам что все у него лучшие... тьфу двуликая девочка по ушам бегает врет не краснея мля! Душенки ему не хватает все по полочкам разложить
    FERIS
    FERIS ответил BARCELONA-BEST
    сегодня в 14:48
    BARCELONA-BEST:
    Надоели уже все эти новости про то что пеналду уходит из рояла, лысый то хочет купить кого то, то нет. Давайте нормальные новости. Уже даже заходить сюда не хочется.
    Да давайте новости про бабсилону.
    ARMENIAN
    ARMENIAN ответил ДАША Д
    сегодня в 14:47
    ДАША Д:
    Необходимо еще и главного тренера поменять.
    совершенно не согласен
    ARMENIAN
    ARMENIAN
    сегодня в 14:46
    Морату забирайте обратно, он вчера показал что не хочет оставаться в Челси)
    ДАША Д
    ДАША Д
    сегодня в 14:36
    Необходимо еще и главного тренера поменять.
    mouzz
    mouzz
    сегодня в 14:11
    Это бл_ять маразм))))))) у вас же был нападающий, вы его продали. А теперь "нам нужен нападающий" Согласитесь логика здесь не ночевала и даже не собиралась ночевать))))))))
    BARCELONA-BEST
    BARCELONA-BEST
    сегодня в 14:10
    Надоели уже все эти новости про то что пеналду уходит из рояла, лысый то хочет купить кого то, то нет. Давайте нормальные новости.
    Уже даже заходить сюда не хочется.
    Казанский
    Казанский ответил Сергей Саныч
    сегодня в 14:00
    Сергей Саныч:
    С новым Годом. Счастья и здоровья.
    И Вас с Новым Годом!!
    dankoff1986
    dankoff1986 ответил eleven LC
    сегодня в 13:58
    eleven LC:
    "В клубе признают что совершили ошибку отпустив Морату" Да что вы блин говорите?! Да любой болельщик Реала который смотрит матчи и видит как "играет" Бензема понимал что Морату отпускать нельзя! Это просто,я даже не знаю как назвать!
    Любой кто смотрит матчи Челси,понимает лучше бы вы его и не отпускали!!!
    Сергей Саныч
    Сергей Саныч ответил Казанский
    сегодня в 13:55
    Казанский:
    Зюба отказал Реалу сказав:"Что такое Реал?Так,клубишко во главе с тренеришкой из бывших игрочишек из окраины Европы..А мной интересуется Зенит-2,топ-клуб из пупа земли Питера"
    С новым Годом.
    Счастья и здоровья.
    VIPded
    VIPded
    сегодня в 13:49
    С Моратой и Челси ошибся...
    Рауль и Зидан
    Рауль и Зидан
    сегодня в 13:41
    Не верю
    просто сашка
    просто сашка ответил ROMA DROGBA
    сегодня в 13:30
    ROMA DROGBA:
    Есть отличный форвард, бесплатно отдадим...
    не хило у тебя от мораты припекает)
    Казанский
    Казанский ответил FILL3286
    сегодня в 13:26
    FILL3286:
    зюбу?
    Зюба отказал Реалу сказав:"Что такое Реал?Так,клубишко во главе с тренеришкой из бывших игрочишек из окраины Европы..А мной интересуется Зенит-2,топ-клуб из пупа земли Питера"
    Цесаревна Галеона
    Цесаревна Галеона
    сегодня в 13:24
    Кейна возьмем, он будет втеребенькивать балету покеры постоянно
    Alex12357
    Alex12357
    сегодня в 13:17
    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан дал добро на покупку нападающего в зимнее трансферное окно-Да кто тебя спрашивает?Как Перес решит так и будет ,а Зидан висит на волоске,своим идиотизмом начал разваливать Реал!!!
    ROMA DROGBA
    ROMA DROGBA
    сегодня в 13:05
    Есть отличный форвард, бесплатно отдадим...
    VarujBabayan
    VarujBabayan
    сегодня в 13:04
    Возьмите Мовсисяна из американского Реала... как раз даром и не хуже Бензема )))
    d_fincher
    d_fincher
    сегодня в 13:03
    Зидан - это Путин: своих не сдает.
    самуил кац 1
    самуил кац 1 ответил pele.
    сегодня в 13:00
    pele.:
    зюба - лучшее решение, у манчини спросите!
    Да, обязательно его ! И Смолова - для пущей конкуренции ! Вот только боюсь, что со смеху помрут не только конкуренты Реала. но и сами " сливочные " !
    eleven LC
    eleven LC
    сегодня в 12:48
    "В клубе признают что совершили ошибку отпустив Морату"
    Да что вы блин говорите?! Да любой болельщик Реала который смотрит матчи и видит как "играет" Бензема понимал что Морату отпускать нельзя!
    Это просто,я даже не знаю как назвать!
    ДСА
    ДСА
    сегодня в 12:34
    Зидану все равно кого купят.
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