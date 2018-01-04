Зидан во время встречи с руководством «Реала» признал необходимость покупки нападающего

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан дал добро на покупку нападающего в зимнее трансферное окно.

Пару дней назад состоялась встреча Зидана с руководством «Реала». На встрече стороны обсуждали проблему в команде с нападающими. В клубе признают, что совершили ошибку, отпустив летом Альваро Морату, тем самым оставив Карима Бензема без реальной конкуренции.

По итогам встречи решено было приобрести еще одного форварда. Главные претенденты - нападающий «Интера» Мауро Икарди и представитель «Лейпцига» Тимо Вернер.

Что касается Бензема, то к нему накопились вопросы не только игрового характера. Поговаривают, что он получил свою последнюю травму во время зимнего отпуска. Зидан всячески поддерживает своего соотечественника, но руководство клуба может пожелать заменить Карима.