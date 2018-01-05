Защитник «Урала» готов вернуться на поле после двух лет лечения

Защитник «Урала» Владимир Хозин сообщил, что готов вернуться на поле во второй части сезона. Напомним, что футболист не мог полноценно играть с февраля 2016 года, когда при операции в кровь оборонца попала инфекция:

«На сборах начну работать с реабилитологом, как буду готов, начну тренироваться с основным составом. Спешить не буду, в моем случае неделя или день уже ничего не решат, главное - хорошо подготовиться. Думаю, двух месяцев до возобновления чемпионата мне будет достаточно.

По ноге чувствую, что теперь все в порядке. Раньше не мог долго сидеть, потому что передавливало нервы, сейчас уже такого нет».