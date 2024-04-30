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Президент «Сочи»: «Нет претензий к „Ахмату“, клуб готов был перенести матч»

30 апреля 2024, 17:38
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)1 : 0Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Президент «Сочи» Борис Ротенберг прокомментировал инцидент с отравлением игроков команды перед матчем перенесённого 21-го тура РПЛ с «Ахматом» (0:1).

Инцидент уже прошёл. Нет претензий ни к самому клубу, ни к его руководству. Наши ребята находились в гостинице. Руководство «Ахмата» или сам клуб никак не могли повлиять на эту историю. Письмо было написано. Если бы лига, которая вообще никак не отреагировала, отреагировала вовремя, мы могли бы перенести матч. Потому что руководство «Ахмата» было готово на это. У нас нормальные, дружеские отношения с клубом и с их руководством. Поэтому к ним претензий нет. Если бы лига отреагировала, мы бы перенесли игру на резервный день.

Письмо в РФС было. Они ждали представления лиги и того, как она это представит. Но дело уже прошло. Чтобы не доводить этот инцидент до скандала, я сказал ребятам: «Выходите играть». И взял ответственность на себя.

О словах президента РПЛ Александра Алаева, который заявил, что не считает произошедшее форс-мажором.

Я считаю, что это именно он. Но уже не о чем говорить. У меня нет претензий. Что было, то было.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
30 апреля в 21:21, ред.
"Ребята были в гостинице"
И небось "шведские столы" до блеска....
А потом стрелки на Грозный...)

Хорошо что пояснения поступили от первого лица ФК Сочи, теперь в сторону Сочи не скажут:
"Не хочешь ли убить Бакланова?"
Grizly88
Grizly88
30 апреля в 20:11
Почему тянут Ахмат за уши все знают
112910415
112910415
30 апреля в 18:19
худой мир лучше
ermak6848
ermak6848
30 апреля в 18:10
Это прекрасно - когда в Лиге есть понимание и согласие.
Гость
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