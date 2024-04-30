Президент «Сочи»: «Нет претензий к „Ахмату“, клуб готов был перенести матч»

Президент «Сочи» прокомментировал инцидент с отравлением игроков команды перед матчем перенесённого 21-го тура РПЛ с «Ахматом» (0:1).

Инцидент уже прошёл. Нет претензий ни к самому клубу, ни к его руководству. Наши ребята находились в гостинице. Руководство «Ахмата» или сам клуб никак не могли повлиять на эту историю. Письмо было написано. Если бы лига, которая вообще никак не отреагировала, отреагировала вовремя, мы могли бы перенести матч. Потому что руководство «Ахмата» было готово на это. У нас нормальные, дружеские отношения с клубом и с их руководством. Поэтому к ним претензий нет. Если бы лига отреагировала, мы бы перенесли игру на резервный день.

Письмо в РФС было. Они ждали представления лиги и того, как она это представит. Но дело уже прошло. Чтобы не доводить этот инцидент до скандала, я сказал ребятам: «Выходите играть». И взял ответственность на себя.

О словах президента РПЛ Александра Алаева, который заявил, что не считает произошедшее форс-мажором.

Я считаю, что это именно он. Но уже не о чем говорить. У меня нет претензий. Что было, то было.