Джикия из-за повреждения не сыграет с «Локомотивом»

Капитан и защитник московского «Спартака» Георгий Джикия пропустит матч 26-го тура РПЛ с «Локомотивом». Об этом сообщили в пресс-службе «красно-белых».
Джикия продолжает восстановление. Как мы сообщали ранее, он получил небольшое повреждение.
Капитан и защитник московского «Спартака» Георгий Джикия пропустит матч 26-го тура РПЛ с «Локомотивом». Об этом сообщили в пресс-службе «красно-белых».
Джикия продолжает восстановление. Как мы сообщали ранее, он получил небольшое повреждение.
Вангую переход Джикии в Азербайджанскую или Армянскую премьер-лигу, так как в РПЛ ему нет места нигде, а в ФНЛ он не согласится идти
Вангую переход Джикии в Азербайджанскую или Армянскую премьер-лигу, так как в РПЛ ему нет места нигде, а в ФНЛ он не согласится идти