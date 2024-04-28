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Джикия из-за повреждения не сыграет с «Локомотивом»

вчера, 15:07
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 2Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Капитан и защитник московского «Спартака» Георгий Джикия пропустит матч 26-го тура РПЛ с «Локомотивом». Об этом сообщили в пресс-службе «красно-белых».

Джикия продолжает восстановление. Как мы сообщали ранее, он получил небольшое повреждение.

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Все комментарии
albucid
albucid
сегодня в 01:53
Джикия сильно распиаренный медийный персонаж.
В паре с Жиго Самуэль играл за двоих, а Георгий раздавал интервью направо и налево.
В данный же момент в качестве центрального защитника Джикия мало кому интересен... разве что бабцам, которые в футболе ни бельмеса.
k85chx8rjp7d
k85chx8rjp7d
вчера в 17:01
Все равно от него уже нет никакого толку.
Futurista
Futurista
вчера в 16:07
Локо в панике срочно меняет схему игры)...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:48
Может и к лучшему?)
lotsman
lotsman
вчера в 15:44
Спартак без Джикии уже играл и не плохо играл.
Интерес
Интерес
вчера в 15:44
Сколько "достоверных,объективных объяснений" простого нежелания иметь игрока в составе! Просто прелесть...
Как говорится-то понос,то золотуха.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:34
Где он травмироваться успел? Если только мазоль на пятой точке натёр, сидя на лавке...
ermak6848
ermak6848
вчера в 15:32
Эх жаль, что не сыграет Георгий.. Поправляйся!!!
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 15:26, ред.
Забавно читать эту новость. Какое дело нам до игрока третьего состава?) Извините, он даже на скамейку запасных не попадает, не побеждает в конкуренции. Не удивлюсь, если агент просто не дает забыть о нем и попросил пресс-службу Спартака сделать такое заявление. Прогрев почвы перед трансфером

Вангую переход Джикии в Азербайджанскую или Армянскую премьер-лигу, так как в РПЛ ему нет места нигде, а в ФНЛ он не согласится идти
Гость
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