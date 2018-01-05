Селезнев стал игроком турецкого клуба «Акхисар Беледиеспор»

Бывшему нападающему «Кубани» Евгению Селезневу не потребовалось много времени, чтобы найти себе новый клуб после расставания с «Карабюкспором». Украинский футболист перешел в другой турецкий клуб — «Акхисар Беледиеспор». Соглашение рассчитано на два с половиной года.
Напомним, что до «Кубани» Селезнев выступал в составах «Шахтера», киевского «Арсенала» и «Днепра».
Kulübümüz Yevgen SELEZNOV ile 2.5 yıllık sözleşme imzalamıştır.Takımımıza ve futbolcumuza hayırlı başarılar dileriz. pic.twitter.com/wSqbpzd38i— Akhisarspor (@Akhisarspor) 5 января 2018 г.