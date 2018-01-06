Леди Гага может исполнить гимн ЧМ-2018

Известная певица Леди Гага может исполнить официальный гимн ЧМ-2018.
Сообщается, что согласие от певицы уже получено, но окончательное решение примет ФИФА.
Марокканский музыкальный продюсер Надира Хайят рассказал, что Леди Гага уже записала песню. В том случае, если ФИФА не одобрит её официальное исполнение, то болельщики на стадионах все равно смогут услышать композицию во время мундиаля.
Хайят является автором песни Bamboo для ЧМ-2006 и We are one (Ole Ola) для ЧМ-2014.
Ранее ходили слухи, что гимн к ЧМ записал Филипп Киркоров, но затем эту информацию опровергли.
https://www.youtube.com/watch?v=QPHUoX1rW7g