Леди Гага может исполнить гимн ЧМ-2018

Известная певица Леди Гага может исполнить официальный гимн ЧМ-2018.

Сообщается, что согласие от певицы уже получено, но окончательное решение примет ФИФА.

Марокканский музыкальный продюсер Надира Хайят рассказал, что Леди Гага уже записала песню. В том случае, если ФИФА не одобрит её официальное исполнение, то болельщики на стадионах все равно смогут услышать композицию во время мундиаля.

Хайят является автором песни Bamboo для ЧМ-2006 и We are one (Ole Ola) для ЧМ-2014.

Ранее ходили слухи, что гимн к ЧМ записал Филипп Киркоров, но затем эту информацию опровергли.