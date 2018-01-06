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Леди Гага может исполнить гимн ЧМ-2018

вчера, 22:28

Известная певица Леди Гага может исполнить официальный гимн ЧМ-2018.

Сообщается, что согласие от певицы уже получено, но окончательное решение примет ФИФА.

Марокканский музыкальный продюсер Надира Хайят рассказал, что Леди Гага уже записала песню. В том случае, если ФИФА не одобрит её официальное исполнение, то болельщики на стадионах все равно смогут услышать композицию во время мундиаля. 

Хайят является автором песни Bamboo для ЧМ-2006 и We are one (Ole Ola) для ЧМ-2014.

Ранее ходили слухи, что гимн к ЧМ записал Филипп Киркоров, но затем эту информацию опровергли.

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 07:10
Да не дай Бог! Кто угодно, но только не она) Ей лучше появляться на вручении премии Грэмми или разного рода необычных вечеринках, но никак не на церемонии открытия ЧМ-2018!
311
311
сегодня в 02:08
Пугачеву загриммируют под Леди Гагу и включат фонограмму!)
РЭП НИГГА
РЭП НИГГА
сегодня в 01:54
Господи. только не это!!!!!
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 01:46
Это будет выглядеть стремно
fcspartak
fcspartak ответил cska.78
сегодня в 01:39
cska.78:
У спартачей свои гимны :) https://www.youtube.com/watch?v=QPHUoX1rW7g
Да понятно что жуков должен петь. И пожалуйста, сними эту дзюбу с авы, не позорь нормальных армейцев
Saang
Saang
сегодня в 00:33
Они споют в дуэте с Кончитой Вурст а с речью к ним выйдет Шурыгина.
И можно сразу из гранатомета.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил cska.78
вчера в 23:53
cska.78:
У спартачей свои гимны :) https://www.youtube.com/watch?v=QPHUoX1rW7g
Везет им, что у них такие болельщики!! Может быть, эту песню Борис с Николаем и писали как гимн "Спартака", я не удивлюсь.
RMUKMU
RMUKMU
вчера в 23:42
Lady Gaga - No criminality (From my heart).
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
вчера в 23:23
Киркоров с короной и Гага в мясе)
richi
richi ответил cska.78
вчера в 23:13
cska.78:
У спартачей свои гимны :) https://www.youtube.com/watch?v=QPHUoX1rW7g
Педропе бы этот гимн понравился.
richi
richi ответил Gigante Buono
вчера в 23:08
Gigante Buono:
Чем плох этот? https://www.youtube.com/watch?v=MYLJDgcVvCU
Всем плох. Такой же как леди гага.
Gigante Buono
Gigante Buono
вчера в 23:02
Чем плох этот?
cska plus
cska plus ответил cska.78
вчера в 23:00
cska.78:
У спартачей свои гимны :) https://www.youtube.com/watch?v=QPHUoX1rW7g
К ним ещё и бузова присоединилась)
cska plus
cska plus
вчера в 22:58
Что за б...дь, почему не знаю?!
Gahi
Gahi
вчера в 22:56
Как это так что у хозяйки Ч/М среди такого количество звёзд шоу-бизнеса и не нашлось кандидатов для этого. Грош цена им мыльным пузырям. Вот вам и импортозамишения.
berda2003
berda2003
вчера в 22:51
в платье из мяса - гимн спартака ...
старина
старина
вчера в 22:49
    Морозовский
    Морозовский
    вчера в 22:49
    Только не Киркоров! Пусть питерский матершшшЫнник гимн напишет и споёт! Тысяча чертей подпоёт!
    dimagas1
    dimagas1
    вчера в 22:48
    к.м.с. по боксу
    к.м.с. по боксу ответил Виталик ManUtd Rus
    вчера в 22:43
    Виталик ManUtd Rus:
    Дженифер Лопес хотим !
    А Ларису Ивановну?
    к.м.с. по боксу
    к.м.с. по боксу
    вчера в 22:42
    Глоры Барселоны могут салют исполнить)
    Zidane.5
    Zidane.5
    вчера в 22:41
    Кобзону дайте шанс!!!
    cska.78
    cska.78
    вчера в 22:40
    У спартачей свои гимны :)
    Виталик ManUtd Rus
    Виталик ManUtd Rus
    вчера в 22:37
    Дженифер Лопес хотим !
    Zen-Aku
    Zen-Aku
    вчера в 22:33
    Надеюсь она исполнить этот гимн!
    Strikers188
    Strikers188
    вчера в 22:31
    мда лол, а я думал Кобзон будет. Вот это облом конечно.
    dimagas1
    dimagas1
    вчера в 22:30
    А как же Кобзон?)))
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