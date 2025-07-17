РФС показал рейтинг лучших арбитров сезона-2024/25

1752762692

вчера, 17:31

РФС представил рейтинг арбитров сезона, который учитывает их работу на матчах РПЛ и Кубка России.

Он составлен на основе оценки судей, сложности и важности матчей, а также их физической формы и постоянства положительных оценок.

Итоговый список выглядит следующим образом:

1. ;

2. ;

3. ;

4. ;

5. ;

6. ;

7. ;

8. ;

9. ;

10. ;

11. ;

12. ;

13. ;

14. ;

15. .