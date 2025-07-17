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РФС показал рейтинг лучших арбитров сезона-2024/25

вчера, 17:31

РФС представил рейтинг арбитров сезона, который учитывает их работу на матчах РПЛ и Кубка России.

Он составлен на основе оценки судей, сложности и важности матчей, а также их физической формы и постоянства положительных оценок.

Итоговый список выглядит следующим образом:

1. Кирилл Левников;

2. Артём Чистяков;

3. Сергей Иванов;

4. Виталий Мешков;

5. Алексей Сухой;

6. Павел Кукуян;

7. Сергей Карасев;

8. Владимир Москалев;

9. Евгений Кукуляк;

10. Василий Казарцев;

11. Иван Абросимов;

12. Сергей Чебан;

13. Егор Егоров;

14. Ян Бобровский;

15. Павел Шадыханов.

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a-league
a-league ответ 6abhej6wbt5d (раскрыть)
вчера в 18:45
Ну дык, отец слышишь рубит, а я отвожу
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 18:43
Хм... , Карася куда забросило... ! Дюков там не забухал часом?
6abhej6wbt5d
6abhej6wbt5d
вчера в 17:49
Главный арбитр спартака тоже главный.
Брулин
Брулин
вчера в 17:47
Мешков 4ый ахаххаха
Главныц исполнитель всех "заказов" в РПЛ
Ахахах
Гость
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