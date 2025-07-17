РФС показал рейтинг лучших арбитров сезона-2024/25

РФС представил рейтинг арбитров сезона, который учитывает их работу на матчах РПЛ и Кубка России.
Он составлен на основе оценки судей, сложности и важности матчей, а также их физической формы и постоянства положительных оценок.
Итоговый список выглядит следующим образом:
1. Кирилл Левников;
2. Артём Чистяков;
3. Сергей Иванов;
4. Виталий Мешков;
5. Алексей Сухой;
6. Павел Кукуян;
7. Сергей Карасев;
9. Евгений Кукуляк;
10. Василий Казарцев;
11. Иван Абросимов;
12. Сергей Чебан;
13. Егор Егоров;
14. Ян Бобровский;
15. Павел Шадыханов.
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Главныц исполнитель всех "заказов" в РПЛ
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