Масштабный скандал в РПЛ. «Торпедо» исключили, а к выбору замены есть вопросы

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11 июля 2025, 15:56

Сложная ситуация без правильного решения.

«Автозаводцы» возвращаются в Первую лигу

По итогам сезона Первой лиги в РПЛ поднялись «Балтика» и «Торпедо». «Автозаводцы» опередили «Черноморец» всего на один балл, от «Урала» оторвались на шесть очков. При этом в начале июля развернулся скандал вокруг возможной «попытки организации договорных матчей». По итогам заседания КДК РФС было принято решение исключить москвичей из Премьер-Лиги и оштрафовать на пять миллионов рублей. Помимо этого, бывшему директору «чёрно-белых» Валерию Скородумову запретили осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, на 10 лет, соответствующий запрет в отношении совладельца «Торпедо» Леонида Соболева составит 5 лет.

Рассматривались три игры минувшего сезона: с «Родиной» в рамках 25-го тура, с «Уралом» в рамках 29-го тура и с «Шинником» в рамках 32-го тура. К примеру, по сообщениям официального представителя МВД России Ирины Волк, руководители «Торпедо» через посредников передали арбитру матча полтора миллиона рублей «за оказание противоправного влияния на результат данного спортивного соревнования». Также отмечается:

В жилищах главного арбитра матча и посредника проведены обыски, в результате которых изъяты средства связи и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Подозреваемые задержаны, им предъявлены обвинения в преступлении, предусмотренном статьей 184 УК РФ .

Теперь «Торпедо» возвращается в Первую лигу.

Предпочли оставить «Оренбург»

Требовалось экстренное решение, и времени на него оставалось минимум. Принять его собирались на сегодняшнем заседании исполкома РФС . Кто-то должен был занять место исключённого из Премьер-Лиги «Торпедо». Предпочтение отдали «Оренбургу». Южноуральцы весь сезон страдали в элитном дивизионе. В первых 11 турах одержали только одну победу — в матче первого тура против «Спартака».

К зимней паузе, когда команду уже возглавлял Владимир Слишкович, оренбуржцы ударились о дно турнирной таблицы. Несмотря на прогресс во второй половине сезона, максимум, которого удалось достичь, – три победы (над «Факелом», «Пари НН» и махачкалинским «Динамо») и две ничьи (с «Локо» и «Химками»). Как итог – законное 15-е место, вылет из РПЛ .

Принцип, по которому «Оренбург» оставили, улавливается: «Пари НН» сохранился за счёт ситуации с «Химками», «Ахмат» выиграл стыки, оренбуржцы — следующие.

В выборе «Урала» больше логики

Загвоздка в том, что нарушения в прошлом сезоне, за которые «Торпедо» исключили из РПЛ , никаким образом не повлияли на распределение мест в таблице той самой Премьер-Лиги – «Оренбургу» от них было ни горячо, ни холодно. Поэтому, за исключением скандала с «Химками», спортивный принцип соблюдён. Нарушение касается исключительно Первой лиги, команды этого соревнования пострадали напрямую.

Действия руководителей клуба нарушили спортивный принцип при распределении мест, в итоге аукнулись «Черноморцу» и (поскольку первые не прошли лицензирование) «Уралу». По этой причине куда логичнее было искать решение в поле Первой лиги. Опять же, поскольку «Черноморцу» дорога в РПЛ закрыта, оставался «Урал» (который, кстати, тоже пострадал от сомнительного судейства в играх с «Ахматом»). Лаконично по этому поводу высказался президент клуба из Екатеринбурга Григорий Иванов:

В честь чего в лиге должен быть «Оренбург»? С какого бока? Если «Торпедо» отстранено из-за нарушений в ФНЛ , то почему должен в РПЛ быть «Оренбург», а не «Урал»? Почему так? Мы готовы играть в РПЛ . Мы готовы ко всему.

Стыковой матч – компромисс, но это фантастика

В этой истории мог быть компромисс, его показала Вторая лига. Когда встала проблема с составом участников Первой лиги, во Второй лиге устроили стыки между «Волгарём» и «Челябинском». Куда справедливее было бы взять этот кейс в качестве примера.

«Урал» и «Оренбург» примерно в одинаковых условиях (подробнее об этом – ниже), в такой конфигурации был бы хоть намёк на спортивный принцип при возвращении команды в РПЛ . Учитывая предшествующую историю с «Химками» и, как следствие, сохранение места в РПЛ за «Пари НН», к руководству лиги всё больше вопросов. С другой стороны, есть и ощутимое препятствие – старт сезона уже через пару недель. Стыки – это дополнительная нагрузка на игроков, нарушение плана подготовки к сезону. Не говоря уже о других нюансах.

Инцидент вредит всем

Понятно, что команде, вернувшейся в РПЛ , в любом случае чуть лучше – это совсем другие деньги по спонсорским контрактам, совсем другой уровень освещения в медиа и общественного интереса, не говоря уже об уровне соперников. Но есть и огромные сложности. «Оренбург» за этот короткий (и быстро прервавшийся) срок в Первой лиге готовил состав к новому лимиту. Одного из лидеров, Брайана Мансилью, отпустили в «Ахмат». Также ушли Муро, Флорентин, Башич, Марин, Куэро и другие. В нынешнем составе команда абсолютно не готова к игре в РПЛ .

То же самое можно было бы сказать об «Урале», если бы «шмелей» подняли в РПЛ . Состав уже укомплектован под борьбу в Первой лиге. Качественные по меркам Первой лиги футболисты не подходят для борьбы за выживание в РПЛ , что уж говорить о молодёжи – в конце минувшего сезона активно наигрывались сразу два юниора 2007 года рождения (Максим Воронов и Виталий Бондарев). Как докрутить состав до необходимого уровня?