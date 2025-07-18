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Заболотный: «Болельщики „Спартака“ не обязаны меня принимать»

вчера, 08:00

Нападающий московского «Спартака» Антон Заболотный высказался по поводу отношений с фанатами «красно-белых».

Быстро ли примут болельщики? Я их полностью понимаю, понимаю их реакцию. Они не обязаны меня принимать, но я сделаю всё, чтобы изменить их мнение. Я готов выложиться на все 100%, играть ради команды. Буду ли праздновать голы в ворота ЦСКА и «Зенита»? Я пока об этом не думал, посмотрим. Да, есть принципиальные матчи. Но надо концентрироваться на всём чемпионате.

Напомним, что 1 июля Заболотный официально стал игроком «Спартака». До этого он выступал за «Зенит», ЦСКА, подмосковные «Химки» и другие клубы.

В прошедшем сезоне он сыграл 29 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 6 мячей и отдал 6 голевых передач.

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Все комментарии
альсато
альсато
вчера в 12:32
Для того чтобы праздновать голы( в ворота ЦСКА и Зенита) или опустить голову (после оных) и шагать к центру поля-для начала нужно эти голы забить!...Примут тебя "краснобелые " , нет-не в этом дело!...Честно работай!..и НИКТО в тебя не кинет камень и худого слова не скажет ни в ЦСКА, ни в Зените, ни в Спартаке!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 09:46
Главное забивай а там слюбиться и побольше ложи мячей и зенит не забывая , а забивай...)
lotsman
lotsman
вчера в 09:44
Новых игроков всегда встречают настороженно. Надо игрой добиваться расположения болельщиков, если конечно ты этого хочешь.
112910415
112910415
вчера в 09:37
работай, парень, работай ...
Comentarios
Comentarios ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 09:24
Следим )
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:22, ред.
Антон Заболотный - это уже один сплошной праздник ...)))
Vilar
Vilar
вчера в 09:14
Вот если ещё и зарплату Спартак не обязан будет платить, тогда примут)))
Georgy Cherdantsev
Georgy Cherdantsev
вчера в 09:00
Думаю, если Заболотный будет хорошо играть, регулярно забивать и приносить пользу команде, то болельщики его примут. А чем хуже он будет играть, тем чаще фанаты будут припоминать ему армейское и зенитовское прошлое. Каждый его промах будут рассматривать под микроскопом. Все зависит от него самого.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 08:53
Заболотный затронул достаточно сложную тему, взаимоотношений игроков и болельщиков. Очень часто хорошее отношение фанатов неожиданно куда-то исчезает. Как этого избежать? Меньше болтать и больше сил отдавать игре номер один в мире. Болельщики хотят смотреть красивый футбол, а не как футболисты с умными лицами несут всякую чушь...
shlomo2
shlomo2
вчера в 08:30
Посмотрим на сколько сбудутся его ожидания....
sihafazatron
sihafazatron ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 08:20
Сложно забивать, находясь на лавке))
jrt8tcqq7e6g
jrt8tcqq7e6g
вчера в 08:04
Для кого играем? Для руководства или для болельщиков?
Брулин
Брулин
вчера в 08:02
Сначала забить нужно, а потом уже думать о праздновании
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