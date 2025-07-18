Заболотный: «Болельщики „Спартака“ не обязаны меня принимать»

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вчера, 08:00

Нападающий московского «Спартака» высказался по поводу отношений с фанатами «красно-белых».

Быстро ли примут болельщики? Я их полностью понимаю, понимаю их реакцию. Они не обязаны меня принимать, но я сделаю всё, чтобы изменить их мнение. Я готов выложиться на все 100%, играть ради команды. Буду ли праздновать голы в ворота ЦСКА и «Зенита»? Я пока об этом не думал, посмотрим. Да, есть принципиальные матчи. Но надо концентрироваться на всём чемпионате.

Напомним, что 1 июля Заболотный официально стал игроком «Спартака». До этого он выступал за «Зенит», ЦСКА , подмосковные «Химки» и другие клубы.

В прошедшем сезоне он сыграл 29 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 6 мячей и отдал 6 голевых передач.