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Стало известно, какую сумму «Реал» готов заплатить за Конате из «Ливерпуля»

вчера, 23:21

«Реал» заинтересован в переходе полузащитника «Ливерпуля» Ибрахима Конате.

Этим летом мадридский клуб готов заплатить за трансфер француза 20-25 млн евро. «Красные» хотят выручить с продажи своего футболиста 50 млн евро.

Контракт Конате с «Ливерпулем» истекает летом 2026 года.

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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 10:03
Пусть тогда лучше бесплатно уйдет))
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 00:42
Конате очень хорош в связке с Вирджилом...
но вот каков он будет без ВВД? к тому же он травматичен, во всяком случае в АПЛ..
тем не менее его цена никак ни 20-30 млн, а вдвое выше
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 00:08
Реал и тот не хочет платить много за Конате.
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