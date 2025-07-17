Стало известно, какую сумму «Реал» готов заплатить за Конате из «Ливерпуля»

«Реал» заинтересован в переходе полузащитника «Ливерпуля» Ибрахима Конате.
Этим летом мадридский клуб готов заплатить за трансфер француза 20-25 млн евро. «Красные» хотят выручить с продажи своего футболиста 50 млн евро.
Контракт Конате с «Ливерпулем» истекает летом 2026 года.
но вот каков он будет без ВВД? к тому же он травматичен, во всяком случае в АПЛ..
тем не менее его цена никак ни 20-30 млн, а вдвое выше
но вот каков он будет без ВВД? к тому же он травматичен, во всяком случае в АПЛ..
тем не менее его цена никак ни 20-30 млн, а вдвое выше