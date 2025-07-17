Стало известно, какую сумму «Реал» готов заплатить за Конате из «Ливерпуля»

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вчера, 23:21

«Реал» заинтересован в переходе полузащитника «Ливерпуля» .

Этим летом мадридский клуб готов заплатить за трансфер француза 20-25 млн евро. «Красные» хотят выручить с продажи своего футболиста 50 млн евро.

Контракт Конате с «Ливерпулем» истекает летом 2026 года.