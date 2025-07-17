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Агент Угальде озвучил сумму, за которую «Спартак» продаст Манфреда

вчера, 23:46

Курт Морсинк, агент нападающего «Спартака» Манфреда Угальде, назвал сумму, за которую клуб готов продать 23-летнего игрока.

Существуют клубы, проявляющие интерес к Угальде, однако необходимо найти команду, готовую вести переговоры и предложить сумму более 20 миллионов евро — именно такую сумму запрашивает «Спартак». Предложение «Фейеноорда» в размере 15 миллионов евро оказалось недостаточным. Мы продолжим работу в этом направлении.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
сегодня в 07:50
Ох уж эти агенты. Вечно накручивают напряжённость.
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
сегодня в 07:29
А губа у торговцев из Спартака не треснет?
Это не я, так скажут те ,кто готов купить теоретически...
В Спартаке что-либо слышали о соотношении ,,качества и цены"?
Сам себя убедили в ценности игрока, а на практике сами себя обманывают...
Раз в год и лопата стреляет.Угальде ряд матчей провел удачно, показал свой потолок удачливости и всё. Ухватились за это и теперь пытаются продать.
Продавайте, но продайте обязательно, благо на горизонте дураки из Фейеннорда с 15 млн. уже нарисовалась.
112910415
112910415
сегодня в 06:49
пусть лучше повторит прошлую осень !
adekvat
adekvat
сегодня в 05:20
Сказка про золотую рыбку вспомнилась, не оказаться бы Спартаку на месте бабки с разбитым Манфредом у ног.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 02:11
Зря-зря Спартак загоняет проблему в угол.. А если Угальде не купят? Придётся давать ему игровое время.
ABir
ABir
сегодня в 01:30
На дармовщинку не получите Манфреда. Копите гульдены.
derrik2000
derrik2000
сегодня в 01:14
Ну, ФСЁ....
Жду от него продолжения весенней части прошлого чемпионата, т. е. НИ-ЧЕ-ГО... ((
Capral
Capral
сегодня в 00:33
Переоцененный игрок, на 20 не тянет точно.
zpprr5rzfm3r
zpprr5rzfm3r
вчера в 23:58
Даже на пять не тянет, скоро в аренду сдадут.
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:55
А почему бы и не продать!Он не тот игрок который будет постоянно давать результат!
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