Агент Угальде озвучил сумму, за которую «Спартак» продаст Манфреда

Курт Морсинк, агент нападающего «Спартака» Манфреда Угальде, назвал сумму, за которую клуб готов продать 23-летнего игрока.
Существуют клубы, проявляющие интерес к Угальде, однако необходимо найти команду, готовую вести переговоры и предложить сумму более 20 миллионов евро — именно такую сумму запрашивает «Спартак». Предложение «Фейеноорда» в размере 15 миллионов евро оказалось недостаточным. Мы продолжим работу в этом направлении.
Это не я, так скажут те ,кто готов купить теоретически...
В Спартаке что-либо слышали о соотношении ,,качества и цены"?
Сам себя убедили в ценности игрока, а на практике сами себя обманывают...
Раз в год и лопата стреляет.Угальде ряд матчей провел удачно, показал свой потолок удачливости и всё. Ухватились за это и теперь пытаются продать.
Продавайте, но продайте обязательно, благо на горизонте дураки из Фейеннорда с 15 млн. уже нарисовалась.
Это не я, так скажут те ,кто готов купить теоретически...
В Спартаке что-либо слышали о соотношении ,,качества и цены"?
Сам себя убедили в ценности игрока, а на практике сами себя обманывают...
Раз в год и лопата стреляет.Угальде ряд матчей провел удачно, показал свой потолок удачливости и всё. Ухватились за это и теперь пытаются продать.
Продавайте, но продайте обязательно, благо на горизонте дураки из Фейеннорда с 15 млн. уже нарисовалась.
Жду от него продолжения весенней части прошлого чемпионата, т. е. НИ-ЧЕ-ГО... ((
Жду от него продолжения весенней части прошлого чемпионата, т. е. НИ-ЧЕ-ГО... ((