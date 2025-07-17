Агент Угальде озвучил сумму, за которую «Спартак» продаст Манфреда

Курт Морсинк, агент нападающего «Спартака» , назвал сумму, за которую клуб готов продать 23-летнего игрока.

Существуют клубы, проявляющие интерес к Угальде, однако необходимо найти команду, готовую вести переговоры и предложить сумму более 20 миллионов евро — именно такую сумму запрашивает «Спартак». Предложение «Фейеноорда» в размере 15 миллионов евро оказалось недостаточным. Мы продолжим работу в этом направлении.