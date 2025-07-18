Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2025/2026

Обамеянг близок к возвращению в «Марсель»

сегодня, 00:21

Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг вернётся в «Марсель».

По данным источника, форвард покинет «Аль-Кадисию» на правах свободного агента. Он подпишет контракт с «Марселем» до лета 2027 года.

Обамеянг уже выступал за «провансальцев» с 2023 по 2024 год.

Подписывайся в ВК
Все новости
СлухиОсимхен близок к переходу в «Галатасарай»
Вчера, 23:26
СлухиСтало известно, какую сумму «Реал» готов заплатить за Конате из «Ливерпуля»
Вчера, 23:21
СлухиГарначо может продолжить карьеру в другом клубе АПЛ
Вчера, 22:23
Слухи«Ливерпуль» напрямую ведёт переговоры по трансферу с Родриго
Вчера, 21:10
Слухи«Спартак» и «Андерлехт» проявляют интерес к защитнику клуба МЛС
Вчера, 20:07
СлухиГрилиш может перейти в «Вест Хэм»
Вчера, 19:50
Сортировать
Все комментарии
Kostya-515
Kostya-515
сегодня в 09:24
Здесь можно пожелать только успехов в новом-старом клубе, главное без травм!
f9s9akkhsq2y
f9s9akkhsq2y
сегодня в 07:52
Не думаю что он ещё способен чем то помочь Марселю
Варвар7
Варвар7
сегодня в 07:33
Да как будто и не уходил из Марселя...)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:08
Что-то он через год меняет свои команды...
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 04:28
Цельной карьеры у него не получилось.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 01:40
Обамеянг часто менял клубы, поскольку всегда следовал за своим отцом.
тот еще путешественник.
но как же габонец был хорош в Арсенале!!!
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 00:44
он еще играет?!? я думал дома сидит деньги считает..))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 