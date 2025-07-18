Обамеянг близок к возвращению в «Марсель»

Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг вернётся в «Марсель».
По данным источника, форвард покинет «Аль-Кадисию» на правах свободного агента. Он подпишет контракт с «Марселем» до лета 2027 года.
Обамеянг уже выступал за «провансальцев» с 2023 по 2024 год.
Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг вернётся в «Марсель».
По данным источника, форвард покинет «Аль-Кадисию» на правах свободного агента. Он подпишет контракт с «Марселем» до лета 2027 года.
Обамеянг уже выступал за «провансальцев» с 2023 по 2024 год.
тот еще путешественник.
но как же габонец был хорош в Арсенале!!!
тот еще путешественник.
но как же габонец был хорош в Арсенале!!!