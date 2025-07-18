Обамеянг близок к возвращению в «Марсель»

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сегодня, 00:21

Нападающий вернётся в «Марсель».

По данным источника, форвард покинет «Аль-Кадисию» на правах свободного агента. Он подпишет контракт с «Марселем» до лета 2027 года.

Обамеянг уже выступал за «провансальцев» с 2023 по 2024 год.