Парагвай на ЧМ-50, резервисты Осорио и Паредес: изменившаяся причёска и изменённая дата рождения у одного, полная неясность у второго

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17 июля 2025, 20:22

После не очень большого перерыва продолжу изыскания о парагвайских футболистах на ЧМ -50. Пауза была вынужденная. Как раз и часть отпуска пришлась на этот период.

Ещё до того, как я уехал в край белых ночей, тюленей, белух, морских звёзд и вкусных мидий, — я наткнулся на аккаунты ближайших родственников Илариона Осорио в соцсети f. И, конечно, написал им несколько вопросов.

Хотя в северных наших краях интернет не всегда был под рукой, но я временами заглядывал, ожидая отклика от родственников — от сына Мирко либо от внучки Габриэлы.

И с островов, где белые ночи, я уже вернулся, и ещё время прошло — но парагвайские родственники не ответили, хотя в соцсеть заходили.

Ну, ладно. В аккаунтах родственников я нашёл несколько редких фотографий из семейного архива Илариона Осорио (Hilarion Osorio).

Осорио родился не в городе Луке, но всю свою карьеру провёл в этом городе, играл по-настоящему только в клубе Спортиво Лукеньо. Поэтому и основная информация почерпнута в соцсети в группе, посвящённой знаменитым людям Луке.

Ну, и, конечно, найдены несколько архивных документов. И с ними-то не всё так гладко. Скорее — совсем коряво, не вписываются найденные документы ни в какие другие данные.

Все источники в интернете утверждают, что Иларион Осорио родился 21 октября 1928 года.

Вот пост в соцсети, посвящённый Осорио, с его фото:

Вы видите, что дата публикации — это дата его рождения. В статье указаны имена его родителей, отец Хуан де Матта Осорио, мама Хертрудис Хименес. И имя жены приведено, и имена 4 их детей. И дата смерти указана — 31 октября 1999 года.

В комментах к посту как раз и есть аккаунты сына Мирко и других родственников.

Через год, 21 октября 2021, был вот такой пост от дочери Рут:

Как видим, всё нормально с днём рождения у их отца. Но что вы скажете на вот этот архивный документ:

Родился у тех же самых родителей (см. выше), в городе Парагуари — но 17 января 1926 года! Это как может быть, ведь официальный документ? Придётся этот документ немного раскрасить красным, чтобы был повод усомниться.

Как-то может и так быть. На обороте этой карты военного учёта в самом верху первый пункт гласит: Сам подросток явился для постановки на военный учёт? Ответ: Да. Дата первичной регистрации 12 апреля 1943 года, посчитайте от января 1926 — парню исполнилось 17 лет. Всё логично и не вызывает сомнений.

Кстати, в архивах сайта familysearch не нашлось документа о рождении и крещении Илариона. Но все точно знают о дате его рождения 21 октября 1928 года. Документа ни одного нет про эту дату, по крайней мере, я не видел.

И тут самое невероятное. Иларион был, кажется, шестым ребёнком у родителей. Так вот до Илариона родился также мальчик, дата рождения которого — и тут внимание! — 17 июля 1925 года. Т.е. ровно через 7 месяцев после очередных родов, а именно 17 января 1926, был рождён Иларион Осорио. Невероятно? В жизни что только не бывает.

Вот у родственников и хотел бы прояснить эту загадочную ситуацию с датами рождения Илариона Осорио. И на фото в карточке военного учёта он, и имена родителей — всё как надо.

А знаете, каков был возраст родителей в 1926? Маме было уже 40. А в 1928 и того старше. Да, всё необычно.

Есть ещё два архивных документа, и с обоими не всё однозначно.

При въезде в Бразилию на ЧМ -50 в июне через Сан-Паулу на Илариона была заведена карта:

Возраст вы видите — 22 года. Но ведь 22 ему стукнет только в октябре 1950, значит в документе должно было быть напечатано 21 год. Но, скорее всего высчитывали по годам: текущий минус год рождения, 1950 минус 1928 равно 22. Допускаем.

Но вот очень официальный документ — запись о бракосочетании. Дело было 1 декабря 1955 года:

После имени жениха указан его возраст — 26 лет. Посчитайте сами, сколько ему было в декабре 1955, коль рождён в октябре 1928? Правильно, уже 27 лет.

Вот такие сложности. И тут аналогии не подходят — из 1955 вычесть 1928 получится 27. Откуда 26 лет-то? А ежели родился в 1926, то и вовсе все 29 лет уже было. Загадки.

Сколько документов и ни в одном нет точной, проверяемой и согласующейся с другими данными информации о возрасте. Бывает. Но, согласитесь, всё очень странно. Тем паче, что сын не захотел общаться на эту тему про своего отца. Это тоже не критично, не впервой.

Давайте обратимся к найденным фото.

Вот из этого фото чаще всего интернет ресурсы и берут лицо Илариона Осорио:

Итальянский тренер Вессилио Бартоли вместе с 3 основными игроками клуба Спортиво Лукеньо, 1951-53 годы. Слева в футбольной форме стоит Касиано Сеспедес, с мячом в руках капитан сборной Парагвай на ЧМ -50 Сесар Лопес Фретес. А ближе к Бартоли уже узнаваемый Иларион Осорио. С ними некий агент, как говорят в комментах — армянского происхождения.

Под руководством итальянца клуб Спортиво Лукеньо дважды завоёвывал чемпионство в первом дивизионе Парагвая — в 1951 и 1953 годах. А Иларион Осорио был капитаном той чемпионской команды.

Вот пара фото из семейного архива, на которых Иларион ещё молодой игрок, во время тренировки и в другие моменты:

Осорио на переднем плане, с белым пояском.

Второе фото, с партнёром, явно старше него:

На этих двух фото совсем не видно особенностей его причёски. Хотя на фото с карты военучёта это хорошо видно:

Видите, у него как бы два височных выступа из волос, второй прямо на лоб залезает. Весьма своеобразная причёска, редко встречаемая.

Вот фото клуба Спортиво Лукеньо с тренером в 1950, с именами игроков:

В подписи много знакомых фамилий — Каньете, Сентурион, Легисамон. В сборной Парагвая на ЧМ -50 были игроки с такими фамилиями, но это не они. А вот родственники или однофамильцы — не могу сказать.

Но один игрок в верхнем ряду привлечёт наше внимание — это Элиодоро Паредес, защитник, он был в заявке на мундиаль тоже. Но не сыграл. Это единственное фото этого игрока, он в каком-то странном головном уборе. В архиве найдена карта военучёта вроде этого игрока, но вновь сильно разнятся годы рождения.

В марте 1950 Осорио сыграл в основе против Аргентины:

Это фото уже публиковал я ранее. Осорио играл левого инсайда, он третий справа в нижнем ряду, учитывая и человека в обычной одежде.

Вот крупно с этого же фото только Осорио:

Пресловутые его волосяные выступы на лбу хорошо видны. Нет, не могут быть всё время тени именно на его лице, и именно в этих местах, с обоих сторон лба.

В мае 1950 были сыграны два матча с бразильцами. И вновь даю фото, которое мы уже подробно рассматривали здесь:

Иларион Осорио — крайний слева в нижнем ряду, на этом фото его индивидуальность в причёске очень отчётливо видна. Ну, не тень это точно:

Но каково же было моё удивление, когда я увидел фотографии дона Илариона в зрелом возрасте. Ни намёка на эти волосяные выступы.

Вот такое фото Илариона Осорио можно встретить на некоторых ресурсах:

В июне 1999 на стадионе в городе Луке чествовали футболистов прежних лет. Вот так выглядел Иларион Осорио за 4 месяца до своей смерти:

Как видим — совершенно иная, вполне обычная, причёска у 70-летнего Осорио. В последний день октября того 1999 года Осорио не стало. Всего 10 дней назад он отметил своё 71-летие.

В сборной Парагвай Иларион Осорио, кроме матчей перед ЧМ -50, сыграл в отборе к следующему мундиалю. Из 4 отборочных матчей он играл в 3.

14 февраля 1954 в своей столице парагвайцы разбили сборную Чили 4:0. Осорио играл в основе. Через неделю уже в чилийской столице Парагвай вновь был сильнее — 3:1. В обоих матчах играли и Осорио, и Антонио Кабрера, защитник. В первой игре сыграл также Мануэль Гавилан. Это всё игроки из заявки сборной Парагвая на ЧМ -50. О Гавилане мы говорили недавно. Об Антонио Кабрере — чуть раньше, во второй части.

Вот фото парагвайцев перед первым отборочным матчем с Чили в Асунсьоне в феврале 1954:

В верхнем ряду крайний слева — это Гавилан. А крайний справа — это тренер сборной Парагвая Бартоли. Рядом с тренером стоит Кабрера.

А вот Иларион Осорио второй слева в нижнем ряду. И как видим — причёска изменилась уже тогда. Может стрижка была у него такая? Если б была модная, то была бы массовой.

Есть фото 1958 года, некая «сборная солянка»:

На этом фото Осорио в нижнем ряду с мячом в руках.

В марте 1954 в первом отборочном матче с Бразилией Осорио вышел на замену уже на 29 минуте. Оба матча парагвайцы проиграли Бразилии, которая и завоевала путёвку на мундиаль.

Итальянский тренер Бартоли в 1955 чудом выжил в авиакатастрофе в Буэнос-Айресе. Вернулся в Италию, а затем вновь тренировал в Парагвае и Эквадоре.

29 января 1956 Осорио сыграл свой последний матч за сборную Парагвая. Было это на стадионе Сентенарио, в Монтевидео, Уругвай, матч против Бразилии уже на Copa America. Кстати, сыграли по нулям.

В составе парагвайцев в том матче играл Викториано Легисамон. Сам Осорио был заменён. На турнире сыграл также Хуан Леон Каньете (он вышел на замену в матче с Бразилией). Это также всё игроки, бывшие в составе Парагвая на ЧМ -50. И о них мы говорили ранее, о Каньете в первой части. О Легисамоне — в четвёртой.

А в этой статье мы познакомились с двумя новыми игроками сборной Парагвая, которые просидели на лавке во время ЧМ -50. В основном акцент был сделан на Иларионе Осорио. Но вы также увидели фото Элио(до)ро Паредеса. О нём вообще мало информации, тем более его фото мало.

Имя Паредеса пишут то Элиодоро (Eliodoro), то Элиоро (Elioro). В карте прибытия в Сан-Паулу на ЧМ -50 он вообще написан как Helioro. Как говорится — как слышится, так и пишется, кто как расслышит — такое создаётся впечатление. Правда, что в испанском, что в португальском начальная буква "H” в словах не читается. Но ведь документ есть документ.

Во многих источниках указан 1921 год рождения Паредеса. Но вот в архивах есть карта военучёта, где некий Элиодоро Паредес родился в 1924, и фото похоже на того, кто в некоем странном головном уборе на фото из 1950. Имя, правда, написано как Heliodoro — ещё один вариант. А вот в карте прибытия в Сан-Паулу на ЧМ -50 Паредесу 29 лет.

Кстати, он, кажется, уроженец города Луке. Но вот в упоминавшейся группе в соцсети о нём нет статьи. Спрашивал их о нём, но с декабря прошлого года в группе нет новых материалов. Всяко бывает…

Ещё одна загадка по Паредесу — в части источников утверждается, что Паредес был голкипером, в других — был защитником. Но есть и такие данные — был и защитником, и голкипером. В общем, не соскучишься. Всё неясно для Паредеса — ни дата рождения, ни имя, ни амплуа. Да и единственное фото тоже не очень ясное. Похоже, что в сборной Парагвая паредес так и не сыграл ни одного матча, по крайней мере, официального.

Между прочим, упоминавшаяся выше внучка Илариона Осорио Габриэла являлась также внучкой и ещё одного футболиста. Модесто Сандовал был вратарём в 60-е и 70-е годы. Но знаменит он больше тем, что был тренером вратарей сборной Парагвая начиная с ЧМ -82. В 2023 Модесто не стало.

Вот ещё один портрет Илариона Осорио, в руках дочери Рут (её аккаунт в соцсети закрыт):

Ни Осорио, ни Паредеса нет на пресловутом фото на шляпной фабрике. Но пусть это фото остаётся заглавным для темы поиска информации по парагвайцам с ЧМ -50. Поэтому оно и на обложке данной статьи.

Ну, а теперь о совсем неприятном. Узнал я об этой неприятности ещё до отъезда в отпуск.

Просматривал собранные материалы по всем 22 футболистам Парагвая на ЧМ -50 и вдруг обнаружил, что по одному из игроков не сохранил никаких данных из архивов. А он играл в сборной долго.

Начал искать карты въезда в Бразилию для этого форварда и с удивлением обнаружил, что наиболее информативные карты въезда через Рио стали теперь недоступны для просмотра. Документ такой по поиску отыскивается, а вот скан самой карты не открыть — правообладатель ограничил доступ. Проверял с помощью друзей-коллег из других стран — просмотр отключен по всему миру, в том числе и в самой Бразилии.

Сайт familysearch американский, кто ограничил — не понятно. Это реалии нашей жизни.

Кстати, карты въезда через Сан-Паулу за другие годы уже с фотографиями и кое-какой дополнительной информацией. Были. Также стали недоступны.