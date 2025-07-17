«Фламенго» согласовал трансфер Карраскаля

1752783761

вчера, 23:22

«Динамо» согласилось продать 27-летнего полузащитника во «Фламенго» за 12 млн евро.

Футболист уже предварительно договорился с бразильским клубом, и юристы занимаются подготовкой необходимых документов.

Если все пройдет успешно, он подпишет контракт на четыре года.