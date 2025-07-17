«Фламенго» согласовал трансфер Карраскаля

«Динамо» согласилось продать 27-летнего полузащитника Хорхе Карраскаля во «Фламенго» за 12 млн евро.
Футболист уже предварительно договорился с бразильским клубом, и юристы занимаются подготовкой необходимых документов.
Если все пройдет успешно, он подпишет контракт на четыре года.
Совершенно неважно, о чём там футболист предварительно договорился с бразильским клубом, и чем занимаются его юристы.
А Динамо давно согласно отдать Хорхе за означенную сумму.
Вопрос лишь в том, потянут ли регатные €12 млн. одним платежом сразу по заключению контракта.
Если потянут- не вопрос, мы тут же Хорхе красиво упакуем, застрахуем перевозку, тщательно проследим передачу Карры по принадлежности и дадим ему с собой пару динамовских бейсболок в подарок упомянутым юристам..))
Совершенно неважно, о чём там футболист предварительно договорился с бразильским клубом, и чем занимаются его юристы.
А Динамо давно согласно отдать Хорхе за означенную сумму.
Вопрос лишь в том, потянут ли регатные €12 млн. одним платежом сразу по заключению контракта.
Если потянут- не вопрос, мы тут же Хорхе красиво упакуем, застрахуем перевозку, тщательно проследим передачу Карры по принадлежности и дадим ему с собой пару динамовских бейсболок в подарок упомянутым юристам..))