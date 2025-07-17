Превью первого тура РПЛ. «Спартак» настроен на месть, а у «Зенита» самый сложный соперник

1752782012

17 июля 2025, 22:53

Чемпионат России возвращается.

«Динамо» – «Балтика»

Открытие сезона в национальной лиге состоится в Москве. «Динамо» встретит новичка РПЛ «Балтику». Команда Андрея Талалаева выиграла Первую лигу. Пора вспомнить ошибки тренера Игнашевича и закрепиться в высшей лиге. «Динамо» Карпина не стоит расслабляться, у «Балтики» есть интересные новички, вроде нигерийского форварда Йенне. Хотя понятно, что коллектив с Осипенко, Глебовым и Гладышевым – фаворит в противостоянии. «Динамо» важно начать сезон с домашней победы. У команды Карпина намного больше аргументов, но «Балтика» в позапрошлом сезоне показала себя упрямым коллективом. Состав изменился, но новички в РПЛ умеют навредить фаворитам.

«Спартак» – «Динамо» Махачкала

В прошлом сезоне Станкович дважды проиграли «Динамо» из Махачкалы в столице. В четырех матчах с «красно-белыми» у гостей только одно поражение. Команды встречались в РПЛ и в Кубке страны. «Спартак» не смог сыграть результативно против упрямого соперника с низким блоком и агрессивной работой в единоборствах. В прошлом сезоне новички высшей лиги из «Динамо» оставили хорошее впечатление, а второй год будет сложнее. «Спартак» фаворит, ведь у них пока нет существенных потерь в составе. Станкович понимает свою команду, а некоторые его футболисты неплохо смотрелись на сборах. Разыгрался Умяров, ждём дальних ударов Наиля в первом туре.

«Акрон» – «Крылья Советов»

Региональная схватка клубов из Самарской области. «Акрон» играет на арене «Крыльев Советов», где дважды обыграл привычных хозяев в поединках прошлого сезона. Дзюба летом остался в составе клуба из Тольятти. «Акрону» важно наладить игру в защите, они допустили слишком много ошибок. А «Крыльям Советов» важно не развалиться после очередной порции кадровых потерь – ушли Бейл, Сергеев и Зиньковский, а у Олейникова травма. Также на самарцев давят новости о долгах клуба. Суд постановил, что должны одному из кредиторов 923 миллиона рублей. Ушел тренер Осинькин, пришел Адиев. В составе «Крыльев Советов» немало новичков, интересно будет посмотреть на игру с Суторминым, Раковым и Лепским.

«Локомотив» – «Сочи»

Московское «Динамо» проверит один новичок РПЛ , а «Локомотиву» достался другой. «Сочи» по-прежнему тренирует Роберт Морено, испанец не покинул клуб после вылета в Первую лигу. В составе много новых игроков. Гости могут удивить Галактионова подходом и составом. «Локомотив» вряд ли подготовит большие сюрпризы, их заявка более предсказуемая. Появился новичок Комличенко в атаке, но многие позиции займут исполнители, знакомые по прошлому сезону. Руководство «Локомотива» поставило перед Галактионовым амбициозную задачу – финиш в первой тройке РПЛ . Без подвигов молодых Батракова и Пиняева, а также без улучшения игры в обороне «Локомотив» не выполнит установку боссов.

«Пари НН» – «Краснодар»

Чемпионы стартуют на выезде. Они загодя провели чемпионскую церемонию для родной публики. Сыграют против клуба, который сначала вылетел из РПЛ после стыковых матчей против «Сочи», а затем вернулся из-за банкротства «Химок». Тренер Ганчаренко покинул Нижний Новгород. Вместо него пригласили другого белоруса Шпилевского. Наставник работал на Кипре, любит атакующий футбол. Но первый соперник у него сложный. «Краснодар» разозлился после поражения от ЦСКА в Суперкубке России. Вряд ли мечты «Пари НН» об игре в атаке оправдаются. Скорее придется отбиваться от чемпионов. Задачу усложнит тот факт, что сыграю на нейтральном поле в Казани. На арене в Нижнем Новгороде проводят ремонтные работы.

«Ахмат» – «Рубин»

У «Ахмата» с новым тренером Сторожуком сразу домашний тест на право подняться выше в таблице. После активной трансферной кампании коллектив из Грозного должен побеждать намного чаще. Для начала надо забрать очки у «Рубина». Вот только команда Рахимова не потеряла лидеров. Они продлили контракт с форвардом Даку. Казанцы могут сыграть лучше, чем «Ахмат». Впрочем, в этой паре нет фаворита. Хозяевам чуть сложнее, им нужно сыграться. Зато весной «Ахмат» победил «Рубин» 2:1. Тогда дубль сделал центральный защитник Гандри. Интересная связка агрессивных с мячом команд, один из самых любопытных матчей тура. Какие тактические фишки придумает тренер Сторожук?

«Оренбург» – ЦСКА

«Армейцы» готовились к московскому дерби, но «Торпедо» выгнали за попытку подкупа арбитров. Задержаны руководители новичка РПЛ . Опытный директор ЦСКА прочитал ситуацию и заказал номера в отеле Оренбурга. Одноименный клуб вылетел из РПЛ , а затем вернулся. Потеряли много крутых легионеров, вряд ли огорчат ЦСКА . «Армейцы» взяли Суперкубок, но успешный матч против «Краснодара» не должен их расслабить. Тренер Челестини дебютирует в РПЛ против бывшего наставника «Спартака» Слишковича. И швейцарцу нужна победа. Другой результат не примут, ведь у «Оренбурга» нет Сидорова, Мансильи, Марина, Башича и Караташа. Команда готовились к матчам Первой лиги, ЦСКА намного мощнее.

«Зенит» – «Ростов»

У Семака самый сложный соперник в первом туре, если сравнивать с оппонентами привычных фаворитов. «Ростов» занял высокое место в середине таблицы в прошлом сезоне. И хотя «Зенит» не проигрывал дома с начала года в официальных матчах, оставим «Ростову» лучик надежды. Первый тур всегда демонстрирует подход тренеров к физической подготовке. Иногда команда бежит в спаррингах, а потом задыхается в первом официальном матче. «Ростов» потерял важных игроков, защитника Осипенко и форварда Комличенко, но в атаке остались Голенков, Мохеби и Роналдо. В воротах у «Ростова» может сыграть воспитанник «Зенита» Одоевский. Базовый прогноз на матч – уверенная победа Семака, но тренер Альба не так прост.