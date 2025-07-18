«Рома» хочет купить марокканского полузащитника у «Ланса» за 25 млн евро

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вчера, 09:07

Итальянская «Рома» в ближайшее время может приобрести у французского «Ланса» марокканского полузащитника .

Этот футболист уже давно был у римлян «на карандаше», однако они решили, что пришло время действовать более активно на фоне зашедших в тупик переговоров о трансфере колумбийца из бразильского «Палмейраса».

«Лансу» предлагают 25 миллионов евро + возможные бонусы. Эль Айнауи играет на позиции опорного полузащитника, а в прошлом сезоне он забил 8 голов и сделал 1 результативную передачу в 24 матчах Лиги 1.