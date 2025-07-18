Футболист получил травму, празднуя забитый мяч в стиле Роналду

1752818061

вчера, 08:54

Нападающий бразильского клуба «Гремио Пруденте» Кесли травмировался сразу после того, как забил гол.

Инцидент произошел в среду во время матча шестого тура Кубка Паулисты между «Монте Асуль» и «Гремио Пруденте». 30‑летний футболист забил и начал праздновать взятие ворот в фирменном прыжке с разворотом, но неудачно приземлился на газон и получил травму.

Форварда унесли с поля на носилках, у него подозрение на разрыв крестообразной связки колена. Предполагается, что он может пропустить более полугода.