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Футболист получил травму, празднуя забитый мяч в стиле Роналду

вчера, 08:54

Нападающий бразильского клуба «Гремио Пруденте» Кесли травмировался сразу после того, как забил гол.

Инцидент произошел в среду во время матча шестого тура Кубка Паулисты между «Монте Асуль» и «Гремио Пруденте». 30‑летний футболист забил и начал праздновать взятие ворот в фирменном прыжке Криштиану Роналду с разворотом, но неудачно приземлился на газон и получил травму.

Форварда унесли с поля на носилках, у него подозрение на разрыв крестообразной связки колена. Предполагается, что он может пропустить более полугода.

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Ironigor
Ironigor ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 09:47
Ну ни его это , ни его☝️😜
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:17, ред.
Наивный, наивный Кесли - нужны долгие и долгие годы , что бы так праздновать гол...)))
P.S. Пожелаю парню скорее вылечить травму.
Гость
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