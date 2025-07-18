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Эрик тен Хаг: «Антони обладает замечательными качествами»

сегодня, 00:16

Главный тренер «Байера» Эрик тен Хаг заявил, что вингер «Манчестер Юнайтед» Антони обладает потрясающими качествами.

У него замечательные качества. Он был для меня как сын и продолжает оставаться им до сих пор. В настоящее время он нам не интересен, но увидим, что будет дальше.

Тен Хаг сотрудничал с бразильским футболистом в «Аяксе» и «Манчестер Юнайтед».

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sv_1969
sv_1969 ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 06:58
Наверное задали вопрос хочет ли он его купить
Шуня771
Шуня771
сегодня в 06:34
Перевод с дипломатического языка на футбольный звучит примерно так:
- Ты продолжаешь оставаться интересен, для меня ты "как сын", но иди ты на... тренировку, а дальше посмотрим...))
Alex_67
Alex_67
сегодня в 04:25
А при чём тут тен Хаг и Антони? Они давно разбежались.
kovalev-barin
kovalev-barin
сегодня в 01:35
Эрик, забирай)

Уже ж подписывал два раза. Как говорится, Бог любит троицу)
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