Эрик тен Хаг: «Антони обладает замечательными качествами»

Главный тренер «Байера» Эрик тен Хаг заявил, что вингер «Манчестер Юнайтед» Антони обладает потрясающими качествами.
У него замечательные качества. Он был для меня как сын и продолжает оставаться им до сих пор. В настоящее время он нам не интересен, но увидим, что будет дальше.
Тен Хаг сотрудничал с бразильским футболистом в «Аяксе» и «Манчестер Юнайтед».
- Ты продолжаешь оставаться интересен, для меня ты "как сын", но иди ты на... тренировку, а дальше посмотрим...))
- Ты продолжаешь оставаться интересен, для меня ты "как сын", но иди ты на... тренировку, а дальше посмотрим...))
Уже ж подписывал два раза. Как говорится, Бог любит троицу)
Уже ж подписывал два раза. Как говорится, Бог любит троицу)