Эрик тен Хаг: «Антони обладает замечательными качествами»

Главный тренер «Байера» заявил, что вингер «Манчестер Юнайтед» обладает потрясающими качествами.

У него замечательные качества. Он был для меня как сын и продолжает оставаться им до сих пор. В настоящее время он нам не интересен, но увидим, что будет дальше.