Сперцян может перейти из «Краснодара» в ПСЖ вслед за Сафоновым

Полузащитник сборной Армении Эдуард Сперцян может покинуть «Краснодар» уже нынешним летом.
Как сообщает источник, стратегический советник «Пари Сен-Жермен» Луис Кампос связался с окружением футболиста, чтобы обсудить перспективу возможного трансфера.
Напомним, что в прошлом году из «Краснодара» в ПСЖ перешел вратарь сборной России Матвей Сафонов за 20 миллионов евро.
Сперцян в прошлом сезоне помог краснодарскому клубу впервые в истории выиграть чемпионат России, забив в 28 матчах РПЛ 11 голов и сделав 7 результативных передач.