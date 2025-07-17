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Сперцян может перейти из «Краснодара» в ПСЖ вслед за Сафоновым

вчера, 16:39

Полузащитник сборной Армении Эдуард Сперцян может покинуть «Краснодар» уже нынешним летом.

Как сообщает источник, стратегический советник «Пари Сен-Жермен» Луис Кампос связался с окружением футболиста, чтобы обсудить перспективу возможного трансфера.

Напомним, что в прошлом году из «Краснодара» в ПСЖ перешел вратарь сборной России Матвей Сафонов за 20 миллионов евро.

Сперцян в прошлом сезоне помог краснодарскому клубу впервые в истории выиграть чемпионат России, забив в 28 матчах РПЛ 11 голов и сделав 7 результативных передач.

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Все комментарии
Kostya-515
Kostya-515
сегодня в 09:21
Ну тогда и Захаряна для полной коллекции заберите, парень без дела сидит один, скучает..
Потом сделайте мангальную зону на бровке, будут болельщикам шашлыки делать, продавать. Какая-никакая денежка будет поступать) В этом у них явно опыта больше, чем в футболе)
Vilar
Vilar
сегодня в 09:11
На лавке Сафонову будет веселей, будет с кем поболтать.
fifa77707
fifa77707
сегодня в 08:32
ну это смешно и что он там будет делать ? он даже в запас не будет попадать
Sergo81
Sergo81 ответ Иван Стаканов (раскрыть)
сегодня в 01:21
Этот цирк в финале кчм вряд ли всерьёз нужно воспринимать.
Иван Стаканов
Иван Стаканов ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 00:59
Когда ПСЖ поднимет над головой Кубок КЧМ, тогда и будет лучшей командой мира..
А пока нужно защитить титул хотя бы лучшей команды Европы...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Иван Стаканов (раскрыть)
вчера в 22:09
Когда Челси обыграет Интер...Реал...Атлетико и Баварию...в одно лето....в сухую...как ПСЖ....тогда и поздравим их...
Capral
Capral ответ Georgy Cherdantsev (раскрыть)
вчера в 20:43
Он их не выиграл, он их получил.
Sergo81
Sergo81 ответ Georgy Cherdantsev (раскрыть)
вчера в 20:23
Пробовать, конечно, нужно. И игрок он хороший. Но нужно учитывать конкуренцию в пз псж. А в ней Португало-испанская диаспора, которая и французов то не подпускает к основе пз, не то, что Эдуарда. Я на это обратил внимание, когда в матче с Ботафого убрали партнёров Витиньо, поставили французов и он демонстративно перестал играть. Это всего лишь мои наблюдения, надеюсь у Эдуарда всё получится в ПСЖ !
112910415
112910415
вчера в 19:32
Звучит полностью нелепо!
Посмотрим
Georgy Cherdantsev
Georgy Cherdantsev ответ Sergo81 (раскрыть)
вчера в 19:18
Думаю, Сперцяну по силам заиграть в ПСЖ. Он игрок неординарный и талантливый. Очевидно, что уровень РПЛ он уже перерос, так почему бы не попробовать себя в ТОП клубе?
Иван Стаканов
Иван Стаканов ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 19:05
Лучший клуб мира - Челси)
А ПСЖ так, европейский чемпион)

На скамейку вместо Асенсио.
Чай помоложе будет.
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 19:02
А что, место на лавке ещё осталось? Тогда вперёд за трофеями!
adekvat
adekvat ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 18:41
Его берут что бы Сафонову одному на лавке скучно не было, будут семечки на пару луцкать.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:37, ред.
Не думаю что на сегодня лучший клуб мира может усилиться полевым игроком из РПЛ....Пригласить можно....но будет ли это усилением??
lotsman
lotsman
вчера в 17:51
Это Сафонов там постарался рекламу Эдуарду хорошую сделать.)
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 17:39
Кому он там нужен?
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:28
Не верю я этим слухам. Вон окружение Захаряна чего только не рассказывают.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 17:22
Сперцян провёл чемпионский сезон за Краснодар менее ярко, чем предыдущий - не он был главным действующим лицом на поле. Не понимаю, чем Эдуард мог обратить на себя внимание Луиса Кампоса и ПСЖ. Подобные разговоры чаще появляются в окружении игроков, снизивших требования к себе. Я бы хотел видеть Сперцяна в одном из ведущих европейских клубов, но... Давайте смотреть правде в глаза. Сафонов хоть реально засветился в европейских рейтингах. Видел кто-нибудь Эдуарда в подобных списках? Я поверю только официальной информации.
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:19
Моте скучно на лавке , вот и Эдика из Краснодара ему и хотят выписать)))
А если серьёзно , то можно и попробовать ему!Хотя мало верится что он пробьется в состав! Там в середине игроки каждый в разы краше! Но все равно успехов ему коли получится!
альсато
альсато
вчера в 17:09
Все , конечно, субъективно...но самый лучший из армян-это Тема Симонян!)))хтот кто в СКА Хабаровск)...а если посерьезней..если тебя приглашают, то условия (всяко лучше) предлагают- тех, что ты имеешь))))....п.с....во Франции ..большая диаспора армян...так то Юра Джоркаефф (арменин) стал чемпионом мира и чемпионом европы в составе сборной Хранции))))
Sergo81
Sergo81 ответ Georgy Cherdantsev (раскрыть)
вчера в 17:03
Каждый сам выбирает-трофеи или играть. Матвей выбор сделал. На очереди Эдуард.
Шуня771
Шуня771
вчера в 16:49
Если это действительно, надо пробовать, вернуться всегда можно.
fa8ymgxwux22
fa8ymgxwux22
вчера в 16:46
Перейти, конечно, может, но никогда его туда не возьмут.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:45
Без Сафонова быки наконец-то выиграли РПЛ, а без Сперцяна замахнуться на ЛЧ или КЧМ?
Georgy Cherdantsev
Georgy Cherdantsev
вчера в 16:44
Думаю, это отличная возможность для Сперцяна. Надо соглашаться. А почему нет? В трансфер Сафонова сначала тоже никто не верил, но вот он в ПСЖ и уже выиграл множество трофеев.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:43
Юмористы в Париже какие-то))
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