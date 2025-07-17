Сперцян может перейти из «Краснодара» в ПСЖ вслед за Сафоновым

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вчера, 16:39

Полузащитник сборной Армении может покинуть «Краснодар» уже нынешним летом.

Как сообщает источник, стратегический советник «Пари Сен-Жермен» связался с окружением футболиста, чтобы обсудить перспективу возможного трансфера.

Напомним, что в прошлом году из «Краснодара» в ПСЖ перешел вратарь сборной России за 20 миллионов евро.