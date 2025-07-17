Карпин перенимает знаменитый опыт «Зенита». «Динамо» приглашает молодых бразильцев

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17 июля 2025, 20:38

Ищут друзей для лидера Бителло.

«Динамо» важно сохранить результативность

Освежим в памяти содержание предыдущих серий. Команда тренера Лички забила в прошлом сезоне РПЛ 61 мяч, на два гола опередив «Краснодар». А вот по пропущенным мячам москвичи были наравне с «Динамо» из Махачкалы и «Ахматом», но это другой разговор. По качеству моментов и ударам игроки Лички опередили «Зенит». Для команды, которая не прессинговала высоко и позволяла соперникам владеть мячом, «Динамо» показало невероятно эффективный и мощный футбол в финальной трети поля.

Забивали, невзирая на травмы футболистов атаки. Форвард Тюкавин получил серьезное повреждение. В спаррингах Карпин использовал молодых нападающих, а в первых турах ставка будет сделана на марокканца Маухуба и опытного новичка Сергеева. Вернется Тюкавин, в атаке у «Динамо» обычно три человека. Поскольку появился новый тренер, то пересмотрят отношение к футболистам. Бразилец Артур Гомес может уступить место конкурирующим игрокам и затеряться, а вот Макаров, скорее всего, не покинет команду.

Агент Дениса это подтвердил. У Макарова были конфликты с бывшим тренером Личкой, а приход Карпина позволяет вингеру сыграть роль успешного резервиста. В основе справа будет Ярослав Гладышев. Слева — Нгамалё и Артур, но к этим крайним форвардам могут добавить молодого бразильца. Уэслли всего 21 год. Речь идет о выпускнике академии «Сантоса», где воспитали не только Пеле и Неймара. В прошлом году бразильцы отдали крайнего форварда в «Маккаби» всего за 1,45 млн евро.

Основной позицией левши является правый фланг атаки, но он появлялся и слева. В «Динамо» нет смысла убирать Гладышева после блестящего отрезка и доверять Уэслли. У бразильца есть свои секреты, раз «Сантос» год назад отпустил его за копейки. Плеймейкер шикарно сыграл в клубе из Тель-Авива. Его команда недавно уступила в финале Суперкубка Израиля, но Уэслли забил единственный мяч в поражении со счетом 1:2. До этого хавбек привел «Маккаби» к очередному чемпионству.

В Израиле невысокий бразилец собрал 24 результативных действия в 40 поединках по сумме «гол плюс пас». В «Маккаби» ему давали свободу. Уэслли начинал атаки в разных точках на чужой половине поля. У него умный разрезающий пас низом. Тренер видел в нем диспетчера. Это не просто чистый вингер с прострелами с фланга и навесами. Игрок крепко стоит на ногах. По стилю игры немного похож на Бебето, чемпиона мира 1994 года. Только тот невысокий форвард играл выше по схеме.

Понимаем интерес скаутов «Динамо» к результативному бразильцу. Также понятно, почему Карпин отдал капитанскую повязку Бителло, что вызвало споры. Бразильца нужно убедить, что вокруг него построят игру в атаке. Бителло вроде бы отказался от идеи вернуться в Бразилию, а зимой ностальгия может вернуться. «Фламенго» прямо сейчас обсуждает трансфер Карраскаля, линия атаки «Динамо» нуждается в новичках. Уэслли — хороший вариант, особенно если «Маккаби» не потребует много денег.

Травма Чавеса заставляет подписать хавбека

«Динамо» может играть по схеме «4-2-3-1». В опорной зоне будут Глебов и Фомин. Новичок из «Ростова» пойдет в линию защиты, когда парагваец Касерес и уругваец Лаксальт поднимутся в атаку. Фомин свяжет линии. Мексиканец Чавес мог выходить в основе в схеме «4-3-3», но в США , во время «Золотого кубка», Луис получил сложную травму на тренировке. Бедняге не повезло — он порвал крестообразную связку колена. Мексиканцу провели операцию, и он может пропустить целый сезон.

У «Динамо» нет в запасе невероятных полузащитников. Именно поэтому левый защитник Лаксальт провел немало матчей в опорной зоне. Зимой подписали Глебова из «Ростова» за хорошие деньги, но будут травмы и дисквалификации. Логично, что директор Бувач ведет переговоры с центральным хавбеком «Атлетико Минейро» Рубенсом. Он старше Уэслли — ему 24 года. Парня зовут Рубенсом, это не прозвище в честь фламандского живописца, знаменитого любителя женских форм.

Напарник Халка по «Атлетико Минейро» был популярен у скаутов пару лет назад. Рубенс смело шел в подкаты. При игре один в один он напоминает Рошу из ЦСКА . Рубенс играет левой ногой, приклеивается к сопернику и чисто выбивает мяч из-под ног. Бразилец подчищает за коллегами, он неплохо читает игру. Но тренеры грандов хотят не просто стабильного, крепкого хавбека, а человека, который умеет отбирать мяч и создавать голы. Рубенс не самый результативный из бразильцев.

Возможно, его недооценивают. Также в «Динамо» ведут разговоры о переходе Фомина в другой клуб. Хавбек может стать капитаном после ухода Бальбуэны, а может сорваться в любой момент в европейскую лигу, если неожиданно появится удачное предложение. У хавбека «Динамо» есть иностранный агент. Это всегда говорит о желании испытать силы в другой лиге. Для этого нужен Рубенс, который пока наслаждается голами Халка, в том числе — прямым ударом с углового.

Живанилдо точно хвалит российский чемпионат, когда хавбек расспрашивал ветерана о прошлом. Возможно, легенда «Зенита» поможет «Динамо» с трансфером толкового цепкого хавбека. Вот только Карпин не сможет гарантировать новичку место в основе, как и Уэслли. Защитник Осипенко знал, что его подпишут в основу. Максим отказал «Зениту» и другим клубам. А молодые бразильцы должны будут впечатлить. Они рискуют, а вот «Динамо» может выиграть от сделок.

Надо держать в уме уход Карраскаля, Фомина или даже Бителло в будущем. «Зенит» и «Спартак» набрали в атаку с запасом. «Динамо» важно перенять их опыт. В заявке москвичей много латиноамериканцев: есть парагвайцы и уругвайцы, а также два бразильца. Могут добавить ещё двоих — невысокого левшу в атаку и центрального полузащитника, который тоже работает левой ногой. Готовят глубокий и мощный состав, чтобы Карпин не пожалел о выборе в пользу «Динамо».