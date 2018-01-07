«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» поспорят за звезду донецкого «Шахтера»

По имеющимся данным, «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» нацелились на приобретение полузащитника донецкого «Шахтера» Фреда.



Сообщается, что оба английских клуба заинтересованы в трансфере 24-летнего футболиста. Многие ведущие команды Старого Света хотят видеть в своем распоряжении креативного хавбека, однако считается, что именно эти два клуба являются главными претендентами. Ориентировочная трансферная стоимость полузащитника составляет 30 миллионов евро.



Ранее ходили слухи, что «Манчестер Сити» интересуется Фредом.