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19:00 Идет второй тайм, 53’ Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем Форест 2:1 Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал Фонбет 5.6 4.2 1.5
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23:00 сегодня Логотип футбольный клуб РеннРенн -:- Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ Фонбет 13.2 6.5 1.2
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«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» поспорят за звезду донецкого «Шахтера»

сегодня, 12:31

По имеющимся данным, «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» нацелились на приобретение полузащитника донецкого «Шахтера» Фреда

Сообщается, что оба английских клуба заинтересованы в трансфере 24-летнего футболиста. Многие ведущие команды Старого Света хотят видеть в своем распоряжении креативного хавбека, однако считается, что именно эти два клуба являются главными претендентами. Ориентировочная трансферная стоимость полузащитника составляет 30 миллионов евро.

Ранее ходили слухи, что «Манчестер Сити» интересуется Фредом. 

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dimagas1
dimagas1 ответил RMUKMU
сегодня в 13:03
RMUKMU:
Когда болельщики Спартака и Зенита пишут о том что их клуб лучший/самый известный в Восточной Европе болельщики Шахтёра катаются по полу от смеха.
В РФ просто 150 млн населения,по идее математически и теоретически это возможно.
RMUKMU
RMUKMU
сегодня в 12:49
Когда болельщики Спартака и Зенита пишут о том что их клуб лучший/самый известный в Восточной Европе болельщики Шахтёра катаются по полу от смеха.
Donetsk_the_BEST
Donetsk_the_BEST
сегодня в 12:47
Шахтер опять может продать очередного игрока за сумасшедшие деньги!
Молодцы, держат планку!
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