«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» поспорят за звезду донецкого «Шахтера»

По имеющимся данным, «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» нацелились на приобретение полузащитника донецкого «Шахтера» Фреда.
Сообщается, что оба английских клуба заинтересованы в трансфере 24-летнего футболиста. Многие ведущие команды Старого Света хотят видеть в своем распоряжении креативного хавбека, однако считается, что именно эти два клуба являются главными претендентами. Ориентировочная трансферная стоимость полузащитника составляет 30 миллионов евро.
Ранее ходили слухи, что «Манчестер Сити» интересуется Фредом.
Молодцы, держат планку!
Молодцы, держат планку!