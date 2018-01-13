Донован возобновил карьеру, подписав контракт с мексиканским «Леоном»

Легенда американского футбола Лэндон Донован внезапно возобновил карьеру и подписал контракт с мексиканским клубом «Леон».

35-летний футболист в 2016 году уже возвращался в футбол, проведя 9 поединков за «Лос-Анджелес Гэлакси».

Возвращение Донована выглядит неожиданным не только потому, что за последние 3 года он сыграл 455 минут, но и по той причине, что американец несколько раз заявлял, что не вернется в футбол, поскольку наслаждается жизнью вне игры.

Донован - один из самых титулованных игроков в истории футбола в США. Форвард в общей сложности около 10 лет играл за «Лос-Анджелес Гэлакси», сыграв 308 матчей и забив 135 голов, что является клубным рекордом.

Также Донован известен по выступлениям за «Байер», «Сан-Хосе Эртквейкс», «Баварию», «Эвертон» и сборную США, за которую сыграл 157 матчей, забив 57 голов (рекорд).