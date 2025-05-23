Винисиус обратился с открытым письмом к Анчелотти

Нападающий «Реала» обратился с открытым письмом к , который покинет «сливочных» после окончания нынешнего сезона и возглавит сборную Бразилии.

Открытое письмо Карло Анчелотти: Спасибо, мистер. Вы лучший.

С вашего приезда в «Реал» моя жизнь изменилась как игрока и как человека. Вы дали мне уверенность, вы заставили меня расти, и вы были рядом со мной каждый момент, на поле и за его пределами. Мы выиграли два чемпионства, две Лиги чемпионов и много других титулов... Но больше всего я ценю то, как вы ко мне относились, вашу скромность. Мы строим не только футбол. Вы всегда заступались за меня и защищали меня, когда я больше всего в этом нуждался. Сегодня трудно прощаться, раздевалка «Реала» будет скучать по вам. Я буду скучать по вам.

Но в то же время я рад узнать, что у нас уже есть дата встречи: теперь мы вместе наденем футболки сборной Бразилии. Это судьба. Жду вас в Бразилии. С любовью, Вини-младший.