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Винисиус обратился с открытым письмом к Анчелотти

вчера, 19:26

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор обратился с открытым письмом к Карло Анчелотти, который покинет «сливочных» после окончания нынешнего сезона и возглавит сборную Бразилии.

Открытое письмо Карло Анчелотти: Спасибо, мистер. Вы лучший.

С вашего приезда в «Реал» моя жизнь изменилась как игрока и как человека. Вы дали мне уверенность, вы заставили меня расти, и вы были рядом со мной каждый момент, на поле и за его пределами. Мы выиграли два чемпионства, две Лиги чемпионов и много других титулов... Но больше всего я ценю то, как вы ко мне относились, вашу скромность. Мы строим не только футбол. Вы всегда заступались за меня и защищали меня, когда я больше всего в этом нуждался. Сегодня трудно прощаться, раздевалка «Реала» будет скучать по вам. Я буду скучать по вам.

Но в то же время я рад узнать, что у нас уже есть дата встречи: теперь мы вместе наденем футболки сборной Бразилии. Это судьба. Жду вас в Бразилии. С любовью, Вини-младший.

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Comentarios
Comentarios
вчера в 23:12
Хорошо написал искренне
Vilar
Vilar
вчера в 21:49
Боятся все прихода Хаби Алонсо, а озвучил свой страх, только вини.
Алонсо, как дедушка, сопли вытирать не будут...
catal
catal
вчера в 20:59
Трогательно, на фоне тысяч статей о том, как раздевалка Реала ненавидит Анчелотти за скрещивание на одном поле Винисуса и Мбаппе.
ABir
ABir
вчера в 20:56
Конечно можно было и не писать открытое письмо, а сказать это все лично. Но так тоже можно.
Scorp689
Scorp689
вчера в 20:39
Вылизал... Папа Карло будет жить без туалетной бумаги...
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 20:11
А почему в профиле убрали информацию о Трансферной стоимости игроков?
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 19:41
Слишком много пафоса
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