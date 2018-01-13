Зидан будет тренировать «Реал» столько, сколько сам посчитает нужным

По информации испанских СМИ, не самые убедительные результаты «Реала» в текущем сезоне не угрожают будущему главного тренера команды Зинедину Зидану.

Сообщается, что руководство мадридского клуба полностью поддерживает французского специалиста и не задумывается о его увольнении.

При этом сам Зидан отлично отдает себе отчет в происходящем и будет готов покинуть клуб сам, если увидит, что ситуация выходит из-под контроля. Якобы в конце сезона он лично примет решение, стоит ли ему продолжать работу в «Реале», оценив итоги кампании.

Ранее СМИ распространили информацию о том, что Зидану уже нашли замену.