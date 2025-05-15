«Болонья» обыграла «Милан» и впервые за 51 год выиграла Кубок Италии

«Милан» уступил «Болонье» в финале Кубка Италии (0:1).
Голом отметился Дан Ндойе на 53-й минуте.
Для «Болоньи» победа в турнире стала третьей в истории. Предыдущая была достигнута в сезоне 1973/74.
«Милан» уступил «Болонье» в финале Кубка Италии (0:1).
Голом отметился Дан Ндойе на 53-й минуте.
Для «Болоньи» победа в турнире стала третьей в истории. Предыдущая была достигнута в сезоне 1973/74.
Полное убожество. Особенно это ху... на левом фланге, улыбчивый португал с косичками, который них.. не может.
Полное убожество. Особенно это ху... на левом фланге, улыбчивый португал с косичками, который них.. не может.