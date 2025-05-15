Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыИталия. Кубок 2024/2025

«Болонья» обыграла «Милан» и впервые за 51 год выиграла Кубок Италии

сегодня, 00:00
МиланЛоготип футбольный клуб Милан0 : 1Логотип футбольный клуб БолоньяБолоньяМатч завершен

«Милан» уступил «Болонье» в финале Кубка Италии (0:1).

Голом отметился Дан Ндойе на 53-й минуте.

Для «Болоньи» победа в турнире стала третьей в истории. Предыдущая была достигнута в сезоне 1973/74.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Галатасарай» крупно обыграл «Трабзонспор» и стал победителем Кубка Турции
Вчера, 22:47
ЦСКА по пенальти обыграл «Зенит» и вышел в Суперфинал Кубка России
Вчера, 21:42
Гол на 120+2-й минуте вывел «Сандерленд» в финал плей-офф Чемпионшипа
Вчера, 00:55
«Аталанта» переиграла «Рому» в матче Серии А
12 мая
«Аль-Наср» в большинстве забил 9 безответных мячей клубу «Аль-Ахдуд»
12 мая
«Фиорентина» проиграла «Венеции» в поединке Серии А
12 мая
Сортировать
Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 09:19
Красавцы, с победой!!!
DERBY COUNTY
DERBY COUNTY
сегодня в 08:21
Болонка молодец!
матос
матос
сегодня в 08:07
Молодчики Болонья , с титулом вас. Заслужили своей игрой .
esvfvd7s5hm8
esvfvd7s5hm8
сегодня в 07:57
Не долго Болонья будет блистать, скоро опять в середняки опустится.
Niagara
Niagara
сегодня в 07:37
болонки грамотно оборонялись и классно прессинговали, к сожалению
BIANCONERI27
BIANCONERI27 ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 07:33
Это был дебют,да и на три фронта силенок не хватило.
Брулин
Брулин
сегодня в 07:10
Орсолини, конечно, дичайший топ
sv_1969
sv_1969
сегодня в 06:39
Молодцы одно слово! Хороши в этом сезоне
ABir
ABir
сегодня в 05:47
Жаль великую когда-то команду Милан. Болонью с грандиозным для нее успехом!
hs5kpr6ucz6j
hs5kpr6ucz6j
сегодня в 03:13
Очень рад за болоневых!
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 02:16
Болонья совершенно точно заслужила титул. Очень привлекательный и качественный футбол показывает команда, причём второй сезон к ряду. Единственное что смущает что не смогли в Лиге чемпионов ничего дельного показать.
Mr_Tim
Mr_Tim
сегодня в 01:31
Первый трофей за полвека! праздник для Болоньи!
Jean_Valjean
Jean_Valjean ответ Маг_тм (раскрыть)
сегодня в 00:35
В Милане нет лидеров, что показал сегодняшний матч. И Рейндерса с удовольствием бы в Реал впихнуть.
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 00:30
Милан это бизнес проект, владельцам только выгода важна. Уволили Мальдини, мешал вести бизнес. Ну вот и потихоньку будут вниз катиться, это только начало. Скоро и лидеры покинут клуб.
Jean_Valjean
Jean_Valjean
сегодня в 00:09
И убогого Рейндерса быстрее упаковать и в Реал или МС отправить наложенным платежом.
Jean_Valjean
Jean_Valjean
сегодня в 00:08
В этом весь Консейсао, проиграть итальянскому тренеру тактику - да легко.
Полное убожество. Особенно это ху... на левом фланге, улыбчивый португал с косичками, который них.. не может.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 00:03
Все по делу
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 