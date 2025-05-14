«Эспаньол» — «Барселона». Прогноз на матч чемпионата Испании (15.05.2025)

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вчера, 23:25

Ставки букмекеров

Букмекеры считают гостей фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 1.37 в букмекерской конторе Лига Ставок. Те, кто верит в победу «Эспаньола», могут поставить по 8. Коэффициент на ничью составляет 5.5.

Тотал больше 3 мячей предлагают взять по коэффициенту 1.72, в то время как низовой исход ТМ 2.5 оценивается по 2.12. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Эспаньол» не часто радует победами своих болельщиков и находится довольно близко к зоне вылета. Команда располагается на 16 месте с 39 баллами и опережает зону вылета на пять очков. Два последних поединка «Эспаньола» завершились домашним поражением от «Бетиса» (1:2), и поражением на выезде от «Леганеса» (2:3)

«Барселона» имеет все шансы стать чемпионом Испании именно после этого матча, ведь она идёт на первом месте с 82 баллами, имея отрыв от «Реал» Мадрида в семь очков. Ранее «Барселона» выиграла Кубок Испании, обыграв «сливочных» (3:2), но вылетела из Лиги Чемпионов от «Интера» (6:7). Две последние встречи «Барселоны» в Ла Лиге завершились победами над «Вальядолидом» (2:1), и «Реал» Мадридом (4:3).

Информация для ставок

«Эспаньол» не выигрывает на протяжении четырёх матчей

«Барселона» проиграла два матча из десяти

Четыре из пяти последних игр «Барселоны» завершились с тоталом больше 4.5 голов

Прогноз

Исходя из вышесказанного, предлагаем сделать ставку на тотал больше 3 мячей, за 1.72 в букмекерской конторе Лига Ставок.