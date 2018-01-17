«Волгарь» назвал имя нового главного тренера команды

«Волгарь» определился с тем, кто заменит Юрия Газзаева, возглавившего владикавказский «Спартак», на посту главного тренера астраханской команды.

Новым наставником «Волгаря» назначен Андраник Бабаян, который ранее работал старшим тренером в штабе Газзаева.

Руководитель клуба из Астрахани Денис Саблин прокомментировал данное назначение:

«Вчера Юрий Фарзунович в телефонном разговоре высказал свое пожелание покинуть „Волгарь“. Есть готовая кандидатура на пост главного тренера. К этому человеку есть полное доверие со стороны руководства клуба и области. Все обсуждено. Другие варианты даже не рассматривались. Новый главный тренер с сегодняшнего дня – Андраник Александрович Бабаян».