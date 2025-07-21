Слишкович после ничьей с ЦСКА заявил, что «Оренбург» готов к РПЛ

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович прокомментировал игру своей команды в ничейном матче против ЦСКА:
Не могу быть доволен последними 20 минутами, где нам ЦСКА оказал давление. Могу понять, это хорошая команда. Были в первом тайме хорошие моменты, могли забить. Я бы сказал, что это заслуженные 0:0. Непопулярный счет, но люди увидели интересный футбол. Моя команда готова играть в РПЛ, тут нет никаких вопросов.
Напомним, что «Оренбург» в прошлом сезоне занял предпоследнее 15-е место, но в итоге остался в РПЛ из-за скандала с московским «Торпедо». Во втором туре команда Слишковича примет махачкалинское «Динамо». Игра состоится 27 июля.
Удачи тебе, Слишкович!!!!!!! Ты достоин её!!!!!!!
Удачи тебе, Слишкович!!!!!!! Ты достоин её!!!!!!!