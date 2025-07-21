Слишкович после ничьей с ЦСКА заявил, что «Оренбург» готов к РПЛ

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вчера, 21:12

Главный тренер «Оренбурга» прокомментировал игру своей команды в ничейном матче против ЦСКА :

Не могу быть доволен последними 20 минутами, где нам ЦСКА оказал давление. Могу понять, это хорошая команда. Были в первом тайме хорошие моменты, могли забить. Я бы сказал, что это заслуженные 0:0. Непопулярный счет, но люди увидели интересный футбол. Моя команда готова играть в РПЛ , тут нет никаких вопросов.