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Слишкович после ничьей с ЦСКА заявил, что «Оренбург» готов к РПЛ

вчера, 21:12
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург0 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович прокомментировал игру своей команды в ничейном матче против ЦСКА:

Не могу быть доволен последними 20 минутами, где нам ЦСКА оказал давление. Могу понять, это хорошая команда. Были в первом тайме хорошие моменты, могли забить. Я бы сказал, что это заслуженные 0:0. Непопулярный счет, но люди увидели интересный футбол. Моя команда готова играть в РПЛ, тут нет никаких вопросов.

Напомним, что «Оренбург» в прошлом сезоне занял предпоследнее 15-е место, но в итоге остался в РПЛ из-за скандала с московским «Торпедо». Во втором туре команда Слишковича примет махачкалинское «Динамо». Игра состоится 27 июля.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:17
тренер-то толковый !
cd76uzdz6v57
cd76uzdz6v57
сегодня в 04:41
Судя по матчу, цска также готов к РПЛ.
Vilar
Vilar
вчера в 23:42
На радостях Слишкович погорячился. Сегодняшний цска не экзаменатор, а так спарринг-партнёр, для проверки минимальной готовности. Дяди экзаменаторы ждут впереди на выезде на травяных полях в ливни и снегопады. Надеюсь, что твой обнадёживающий прогноз для болельщиков, оправдается.
Capral
Capral
вчера в 21:47
Слишкович, я испытываю к тебе огромное Уважение, еще с тех пор, как ты работал в Спартаке!!! Но заявлять о готовности твоей команды к ПЛ, ты пока не можешь- у тебя нет качественных исполнителей. Одна игра сегодня, пусть даже с таким неубедительным соперником, еще не признак добротного футбола. Да, сегодня, ты лишил соперника пространства, не дал ему разбежаться, но последние 20 мин., ты откровенно играл на ничью. Понятно, что твоя команда не может все 90 мин., играть открыто, против соперника превосходящего тебя в классе, но выводы надо делать и не прижиматься к воротам, в надежде на контратаки. Сегодня, ты показал тренерскую зрелость, но её надо подтверждать в каждой игре, что конечно же очень непросто.
Удачи тебе, Слишкович!!!!!!! Ты достоин её!!!!!!!
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 21:42
А что он ещё мог сказать? Был хороший повод для таких слов.
Гость
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