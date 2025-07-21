Фанаты «Зенита» слишком строги к легионерам и Семаку. Не стоит ждать от игроков предельной мотивации

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21 июля 2025, 17:21

Главная задача – завоевать трофеи.

В команде легионеров проблемы с мотивацией – норма

Форвард Дзюба два года назад сказал, что не хотел возвращаться в «Зенит», ведь его бывшая команда превратилась в клуб из Рио-де-Жанейро или Сан-Паулу. Шутки о «Зените» Рио-де-Жанейро стали популярными. В основном составе Семака против «Ростова» было пять бразильцев, а на замену появился Жерсон. Кроме бразильцев, у Семака есть аргентины и колумбийцы. Иронично, что в основе «Ростова» были Прохин и Чистяков, ведь оба имеют за плечами опыт игры в школе «Зенита».

У соперника было девять россиян, а у Семака помогали с лимитом Латышонок, Глушенков и Сантос, хотя Дуглас – бразилец с паспортом РФ . Стоит ли удивляться, что подопечные испанского тренера Альбы провели первый тайм в четком высоком прессинге, а у «Зенита» были проблемы с командным движением и структурой игры? Все видели плюсы и минусы команд из Бразилии на Клубном чемпионате мира. У «Зенита» похожий футбол – техничный, взрывной и со ставкой на владение мячом.

Но есть разница: дома бразильцы играют жестче. Молодые игроки надеются попасть в большие клубы из Европы. У «Зенита» только у Педро, Веги, Энрике и Гонду осталась вера в трансферы в клубы из Лиги чемпионов. Многие легионеры Семака в таком возрасте, что давно смирились: их не будет в основе «Манчестер Сити», «Атлетико» или «Интера». Логично, что у команды с множеством легионеров всегда есть проблемы с мотивацией. Основная ставка «Зенита» на индивидуальные качества.

Они ведут борьбу, как Энрике против «Ростова», но эта борьба не говорит о желании прыгнуть выше головы. Играют на классе. Если суммировать жалобы Семака в 2025 году, то причина ошибок сводится к настрою. «Зенит» сначала создает себе проблемы, а потом пытается их решить. Иногда не удается, как против «Акрона» в РПЛ и ЦСКА в Кубке страны. А иногда получается, как с «Ростовом». Семак жалуется, что игроки долго думают, есть технический брак под давлением и проигрывают борьбу.

Всё это вписывается в теорию, что не только Венделу сложно найти мотивацию для игры в основе «Зенита» на пределе возможностей. Даже нападающий Кассьерра, хотя он и не звезда колумбийского футбола масштаба Фалькао и Хамеса, демонстрирует рвение через раз. Многие обвиняют в бедах Семака. Отчасти тренера критикуют верно, но если бы Сергей Богданович жестко прессовал футболистов «Зенита», то вместо предельной мотивации получил бы массовое бегство в другие лиги.

Конечно, Семак виноват, что не выбрал основную пару центральных защитников. Тренер недоработал с нападающими. Он не внедрил в основу толкового форварда Гонду. Семак не верит в Соболева, выпуская его лишь на замену. У Кассьерры есть гол «Ростову», но этот форвард, как и Глушенков, не показал класс. Максим выпадает из традиционных схем Семака, а новая модель без центра поля с забросами и работой флангами пока не отлажена. Вот только «Зенит» сто раз побеждал, хромая по игре.

Новички Жерсон и Вега оставили приятное впечатление

У тренерского штаба «Зенита» есть логичные ходы. Сантоса передвинули в центр поля, опорник Барриос один не справлялся. Десятка Глушенков не мастер чистых отборов, а Жерсона пока не было в основе. Появление Веги слева освежило крыло атаки «Зенита». Техничный аргентинец оказывался у чужих ворот, как и Мантуан справа. Семак, который в первом матче сезона надел пиджак с галстуком, до конца матча снял петлю с шеи, а после первого тайма ему пришлось менять план на игру.

С мячом «Зенит» смотрелся неплохо, если проходил две линии прессинга. Но чистые моменты петербуржцы не создавали. Идея с двумя форвардами (Глушенков был на одной линии с Кассьеррой), а также сильный акцент на фланги сразу не помогли «Зениту». Лишь появление умного Жерсона, футболиста сборной Бразилии, решило несколько проблем. Жесткий хавбек отбирал мяч, а ещё он добавил фишку из меню элитных команд – диагональные передачи низом в линию атаки, в основном на Энрике.

У «Зенита» колоссальные ресурсы. У Семака есть возможность исправить все классические недочеты в игре его команды. Вот только нужно согласиться с критиками из числа фанатов «Зенита». Было чувство дежавю, когда Латышонок привез гол в ворота «Зенита», а «Ростов» успешно прессинговал. Сопернику не хватило энергии на второй тайм, но петербуржцы дома снова встретили грамотного соперника, который изучил многие фокусы «Зенита». Матч в целом получился классным, центральным в туре.

В будущем Семака выручит глубина состава. Козырем станет Жерсон. Бразилец сразу показал, что является игроком высокого класса. У вингеров Педро и Луиса Энрике были спорные решения, но молодые парни справятся с защитой более слабых соперников, нежели «Ростов». Понимаем, что многие фанаты «Зенита» хотят увидеть другой по качеству футбол, но есть один вопрос: а зачем? Семаку не нужен дикий прогресс «Зенита», тренеру нужна серия трофеев. За красивую игру кубки не раздают.

Предположим, «Зенит» сыграет идеально. Команда выступит на все деньги, на каждый евро, который спонсоры перечисляют на счета футболистов. Что дальше? Выше первого места в РПЛ не прыгнуть. Нет больше цели и мечты о полуфинале Лиги чемпионов. Нельзя игнорировать реальность. Перемены в футболе «Зенита» и поочередные провалы в мотивации игроков не удивляют. Набирали и теряли форму Вендел, Глушенков, Караваев, Мостовой, Клаудиньо и Кассьерра, то есть не только легионеры.

Голкипер Латышонок блестяще начал прошлый сезон, а в этом может сыграть слабее. У фанатов «Зенита» есть право критиковать Семака и отдельных футболистов. Но тренер и команда сошлись во мнении, что игра забудется, а результат останется.