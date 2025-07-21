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Маротта оценил слухи об интересе турецких клубов к Чалханоглу

вчера, 20:19

Председатель правления миланского «Интера» Джузеппе Маротта прокомментировал возможный интерес турецких клубов к полузащитнику команды Хакану Чалханоглу.

Мы отмечаем, что некоторые неподтверждённые слухи и запросы не доходят до нас и это всего лишь выдумки СМИ. В настоящее время таких обращений не поступало, соответственно, нет ни рассмотрения, ни ответов. Мы ожидаем, что Хакан присоединится к тренировкам 23 числа. Обсуждает ли руководство ситуацию с игроком? Да, они постоянно общаются с ним. Как и другие футболисты, он никогда не заявлял о желании покинуть «Интер».

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