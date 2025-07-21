Ещё один сюрприз на старте нового сезона РПЛ. ЦСКА неожиданно пострадал в Оренбурге

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21 июля 2025, 20:07

Вратари сыграли без ошибок.

«Оренбург» и ЦСКА забыли о футболе в центре поля

Команды подарили удивительный первый тайм. Акинфеев вступил в игру дважды, а его коллега Овсянников отразил удар Кругового. Сейвы капитана ЦСКА были более зрелищными. Хавбека Камилова забыли перед штрафной Акинфеева, и Владислав хитро пробил низом. Ещё один новичок «Оренбурга» из центра полузащиты Квеквескири мастерски бил верхом. Подходы без ударов в створ тоже были опасными. Не хватило только умных стандартных положений.

ЦСКА без защитника Дивеева не так опасен у чужих ворот после подач с угла поля и штрафных. А «Оренбург» не успел наладить подачи и натренировать стандартные положения в новом составе. Тренер Слишкович готовился к матчам Первой лиги, а теперь экс-наставнику «Спартака» предложили остановить ЦСКА . У боснийца получилось. У «армейцев» в итоге был значительный перевес по владению мячом и пасам в финальной трети поля.

И не было так называемых «больших шансов». Голкипер «Оренбурга» Овсянников отразил 5 ударов и ещё раз спас после выстрела в атаке с офсайдом. Но Глебов, Мусаев, Алеррандо и Койта — четыре форварда ЦСКА — недобрали явных моментов. Получился матч без центра поля. Не было комбинаций хавбеков, все отправляли мяч вперёд или на фланги. ЦСКА сыграл в знакомой схеме «4-2-3-1», которую использовали в победном финале Суперкубка.

«Краснодар» подарил «Оренбургу» идеи, как противостоять новому тренеру «армейцев». Челестини использует на позиции «десятки» высокого форварда Шуманского. Артем часто смещался на одну линию с Мусаевым, который уходил чуть левее. Тогда схема превращалась в «4-4-2», а хавбеки Кисляк и Обляков занимали высокие позиции в атаке. Как велит современная тактическая мода, опорник Матвей также активно опускался ближе к линии обороны.

Тогда латерали ЦСКА активно поднимались в атаку и помогали Глебову и Круговому. Левый защитник стал крайним форвардом, причем по ходу первого тайма поменялся с коллегой по краям поля. «Армейцы» мечтали запутать обновлённый состав «Оренбурга», но у них не получилось. У соперника слишком многие играли в РПЛ в прошлом сезоне. Футболистам Слишковича предоставили разбор финала Суперкубка, они понимали подход ЦСКА .

Тренер Челестини сегодня прогадал. «Оренбург» подстроился под «армейцев», а москвичи думали, что достаточно владеть мячом. Не хватило Келвена справа. ЦСКА часто делал вертикальные передачи низом. Хотя в концовке поединка уставшие защитники «Оренбурга» оставляли зоны в обороне, у «армейцев» были классные передачи, и не хватило блестящих ударов. ЦСКА недооценил соперника, а хозяева поля завоевали важную ничью.

Никто у «Оренбурга» не перетягивал одеяло на себя

Секрет успеха. На жаре сложно гнать лошадей, но благодаря игре без центра поля хватало сил. «Оренбург» из-за лимита на легионеров в Первой лиге после вылета из РПЛ распродал, отпустил свободными агентами и вернул после аренды заметных футболистов. Команду покинули Мансилья, Сидоров, Флорентин, Башич, Прохин, Москвичев, Марин и Караташ. Не у всех был одинаковый вес на поле, но без ряда звёзд «Оренбург» стал органичнее как команда.

Меньше людей, которые передерживают мяч и стараются всё сделать сами. Слишкович выбрал схему «3-4-1-2», которая переходила на «5-5-0», форварды работали в обороне. И защитники не ошибались. Например, у Касимова в прошлом сезоне были крайне неудачные поединки, как против «Динамо», когда москвичи выиграли 5:1. Сегодня центральный защитник сыграл надежно. У ЦСКА активно работал левый фланг с Мойзесом и Круговым, но гола так и не случилось.

Были забросы за спину защитникам, но чаще всего мяч в конце атаки задерживался в руках вратаря Овсянникова. У ЦСКА возникли проблемы, как у «Динамо» против аккуратной «Балтики», или у «Зенита» против «Ростова». В первом туре середняки прекрасно подготовились и грамотно изучили фаворитов. Чем дольше футболисты «Оренбурга» не совершали персональных ошибок, тем сильнее верили, что могут завоевать очки против победителя Суперкубка России.

ЦСКА обыграл смелый «Краснодар», но «Оренбург» другой по стилю. Оппонент не открывался и замедлял игру. Капитан Зотов на правом фланге долго вводил мяч в игру из аута, плеймейкер «Оренбурга» Рыбчинский придерживал мяч. Камилов и Квеквескири мешали Облякову и Шуманскому. Тренер Челестини отреагировал на дефицит моментов заменами, но новичок ЦСКА Алвес попал под прессинг. Бразильца часто били по ногам и не давали создавать моменты.

Кроме Алвеса, у ЦСКА появился на поле бразильский форвард Алеррандро. Зимний новичок выглядел тяжеловато. Поскольку ЦСКА сразу принял правила игры «Оренбурга» — до десятой минуты команды обменялись явными голевыми моментами, — в итоге «армейцы» оказались в западне. Ничейная игра с моментами опасна для фаворита. В такой ловушке много раз был в прошлом «Краснодар», хотя для ЦСКА обидные ничьи против середняков тоже не редкость.

В прошлом сезоне «Факел», «Ахмат» и «Крылья Советов» не проигрывали «армейцам» в РПЛ . Игроки «Оренбурга» уступили весной, но подлечили статистику. ЦСКА вовремя забил «Краснодару» в прошлом матче, но Дивеев сегодня не смог выручить голом из-за ушиба. Это последствия встречи с нападающим Джоном Кордобой. У «Оренбурга» нет нападающих такого класса, зато физически Гюрлюк и его напарники были готовы к постоянной борьбе за мяч.