«Интер» подписал контракт с автомобильным брендом BYD

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вчера, 21:51

«Интер» и автопроизводитель BYD заключили партнёрское соглашение до 2028 года, направленное на развитие компании в Европе.

В рамках этого сотрудничества компания предоставит около 70 электромобилей и гибридов для топ-менеджмента, тренерского штаба и игроков клуба.

Также «Интер» первым получит эксклюзивную версию флагманского электромобиля BYD Sealion 7, который впоследствии будет выпущен в ограниченном количестве для широкой публики.

Кроме того, предусмотрены специальные программы покупки и аренды автомобилей BYD для болельщиков клуба. Это сотрудничество также поможет вывести на европейский рынок премиальный бренд DENZA от BYD.