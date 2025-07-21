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«Интер» подписал контракт с автомобильным брендом BYD

вчера, 21:51

«Интер» и автопроизводитель BYD заключили партнёрское соглашение до 2028 года, направленное на развитие компании в Европе.

В рамках этого сотрудничества компания предоставит около 70 электромобилей и гибридов для топ-менеджмента, тренерского штаба и игроков клуба.

Также «Интер» первым получит эксклюзивную версию флагманского электромобиля BYD Sealion 7, который впоследствии будет выпущен в ограниченном количестве для широкой публики.

Кроме того, предусмотрены специальные программы покупки и аренды автомобилей BYD для болельщиков клуба. Это сотрудничество также поможет вывести на европейский рынок премиальный бренд DENZA от BYD.

«Интер» подписал контракт с автомобильным брендом BYD

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:28
"В рамках этого сотрудничества компания предоставит около 70 электромобилей и гибридов..." - В общем пару дней конвейер BYD поработает строго на ФК Интер...)))
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:18
Лишних денег💲 не бывает 👍☝️😜
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