Мусиала на костылях посетил тренировку «Баварии»

Джамал Мусиала посетил тренировку мюнхенской «Баварии» во время предсезонной подготовки.
Полузащитнику еще долго придется довольствоваться ролью зрителя, ведь после операции из-за перелома голени, полученного в четвертьфинале Клубного чемпионата мира против ПСЖ, Джамал вынужден передвигаться на костылях. Фото было опубликовано в социальных сетях «Баварии».
Ранее Мусиала призвал болельщиков не винить в его травме вратаря «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумму.
Сроки восстановления футболиста немецкой сборной пока неизвестны.