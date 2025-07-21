Мусиала на костылях посетил тренировку «Баварии»

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вчера, 18:52

посетил тренировку мюнхенской «Баварии» во время предсезонной подготовки.

Полузащитнику еще долго придется довольствоваться ролью зрителя, ведь после операции из-за перелома голени, полученного в четвертьфинале Клубного чемпионата мира против ПСЖ , Джамал вынужден передвигаться на костылях. Фото было опубликовано в социальных сетях «Баварии».

Ранее Мусиала призвал болельщиков не винить в его травме вратаря «Пари Сен-Жермен» .

Сроки восстановления футболиста немецкой сборной пока неизвестны.